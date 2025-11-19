Obre en proves la nova xarcuteria de Marc Ribas a Barcelona: «Hi ha molta feina a fer»

Després de setmanes de gran expectació, la cruïlla entre els carrers València i Enric Granados, a l’Eixample de Barcelona, ha donat la benvinguda als primers clients de la Xarcuteria Pamb, el nou local del xef i presentador de televisió Marc Ribas, conegut pel programa Joc de Cartes. Aquest dimecres ha estat el primer dia d’obertura de l’establiment, que té com a missió reivindicar el plat tradicional català oferint-lo amb el format fast food. Els visitants han pogut demanar els productes per emportar com a part d'una fase inicial de proves que acabarà el diumenge abans de la inauguració oficial.
Així doncs, la cruïlla d’ambdós carrers ha estat testimoni de l'expectació que ha rebut el local. Encara mancaven productes que marquen la identitat de la xarcuteria, però tot i estar en període de proves, els primers entrepans, embotits, cafès i dolços ja han donat forma al projecte. Els treballadors han explicat a Nació que l'equip està molt il·lusionat, però encara s'han mostrat cauts per la feina a fer abans d'obrir definitivament al desembre.
La Xarcuteria Pamb, des de dins
A les vitrines ja es poden veure els primers formatges blaus i els diversos tipus de carn: la llonganissa de productors com Fermí Coromines, Casa Sendra o Can Tomàs, el formatge de vaca de pasta cuita i escorça rentada d'El Pilós MuuBee. Al darrere es pot observar l'oli d’oliva verge extra del molí Salat d’Arbúcies, els pans de massa mare amb un llarg procés de fermentació, els tomàquets i els embotits de penjar; els ingredients perfectes tan característics de la cuina catalana per un entrepà que fa ballar el dimoni.
D'altra banda, a sobre les vitrines es troben els primers dolços: magdalenes, coca de llardons, cremadets... Aquests, perfectament exposats, llueixen un aspecte magnífic per aventurar-se a la degustació. Al costat, darrere la caixa, està exposat el cafè d'especialitat de Colòmbia que es pot combinar amb llet fresca.
Els plats estrella
Amb tots aquests ingredients es faran els plats estrella de la casa, d'entre ells, els Pamb, amb el nom de la casa. L'entrepà de forquilla inspirat en la clotxa de les Terres de l'Ebre. Aquest té diverses varietats, el PambFricandó, el PambPollastrerostit o el PambMandonguilles, per exemple. També tenen altre clàssic que fa homenatge a la ciutat de Barcelona: el BKN, una reinterpretació de Marc Ribas amb pernil dolç Ral d’Avinyó, formatge Bauma de la Garrotxa i pa de motlle Suca’l.
Tot i això, encara no estan disponibles totes les receptes de la Xarcuteria Pamb, però amb aquests períodes de prova la gent ja es pot acostar per fer els primers tasts dels productes de la terra que tant caracteritzaran l'establiment. Amb aquesta iniciativa, el xef català fa un pas endavant per reivindicar el menjar tradicional català transformat i oferit en format fast food.
El local no comptarà amb taules i cadires per seure i menjar en el mateix lloc, tots els productes seran per emportar i menjar-los a casa per gaudir-los amb més tranquil·litat. A banda dels productes elaborats, els productes també es poden comprar al quilo perquè cadascú els provi a la cuina. I, aquest no serà l'únic local, aviat hi haurà una segona obertura, al carrer Verdi, que inclourà un espai de degustació dins de l'establiment.