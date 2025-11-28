Girona educarà les famílies per reduir les deixalles que generen: seguir les 3R per ser una ciutat sostenible

L'Ajuntament de Girona assessorarà famílies i llars voluntàries de la ciutat sobre com poden reduir les escombraries que generen cada dia. Ho farà conjuntament amb l'entitat Rezero, amb l'objectiu d'arribar a diferents barris i tipologies d'habitatges (famílies amb fills, jubilats, estudiants, etcètera) i el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, defensa que cal incidir en el fet que "la clau és generar menys residus", a banda de reciclar "més i millor".
En declaracions a l'ACN, Cot ha explicat que ja hi ha exemples d'aquesta filosofia a la ciutat, com el d'una parella amb tres fills que viu a Montjuïc i que genera fins a un 70% menys de deixalles en comparació amb una família tipus. La fórmula: estalviar envasos, reutilitzar, evitar el supermercat i consumir allò que és necessari.
Segons les últimes dades de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), el 2024 es van generar 1,3 quilos de deixalles per habitant i dia de mitjana. Això situa el global de l'any en 482 quilos per habitant, un 1,02% més que l'any anterior.
Un exemple d'èxit d'aplicació de les 3R a Girona
De la màxima de les 3R (reduir, reutilitzar i reciclar) ells posen l'accent, sobretot, en les dues primeres: "Consumim el que és estrictament necessari i amb el menjar intentem evitar el supermercat tant com ens és possible", diu Marcel Llavero, en referència a tots els productes envasats que omplen els lineals. "Comprem a granel, anem al mercat o ens enduem tàpers a la peixateria", concreta.
Llavero i Blanca Racionero tenen 32 i 33 anys. Viuen en una casa del barri de Montjuïc amb tres criatures -una d'elles, d'acollida- i han fet de la reducció dels residus una filosofia de vida. "Ho fem per coherència amb el discurs que defensem, perquè socialment i col·lectiva cal avançar cap aquí, i per demostrar que consumir menys i generar menys deixalles no ens ha suposat fer sacrificis en el nostre dia a dia", subratlla Llavero.
La parella assegura que n'hi ha prou amb petites accions del dia a dia per generar menys residus. Per exemple, quan compren pa, reutilitzen l'embolcall de paper de la fleca per als esmorzars del col·legi. Les bosses compostables les aprofiten per al porta a porta i, les de plàstic, que intenten que siguin poques, tenen altres usos en comptes d'anar directament al cubell de les escombraries.
A la cuina, l'arròs i els llegums estan dins de pots de vidre. I, en un calaix, guarden els tàpers que fan servir quan han d'anar a comprar producte fresc. També estalvien tots els envasos que poden o en compren de mida gran -per exemple, els dels productes de neteja- i al jardí hi ha un compostador on llancen l'orgànica. Fins i tot, en un racó del garatge hi tenen una caixa amb cucs que mengen peles de fruita i generen adob.
"A més, si comprem productes que venen embolicats amb paper, abans de llançar-lo, allò que fem és aprofitar-lo perquè els nens facin dibuixos o alguna manualitat", concreta Racionero. Totes aquestes accions comporten que de casa seva en surtin fins a un 70% menys de residus que genera una família tipus de mitjana.
El projecte de Girona per assessorar les famílies en hàbits sostenibles
El d'aquesta família del barri de Montjuïc és l'exemple de com el dia a dia no és incompatible amb generar menys residus. I precisament, per avançar cap aquí, l'Ajuntament de Girona ha engegat un projecte que assessorarà famílies i llars de la ciutat sobre com poden reduir les seves escombraries. La iniciativa es farà conjuntament amb la fundació Rezero i la campanya Jo consumeixo conscientment #JøCøcø, a través d'una subvenció de 5.000 euros que ha atorgat la regidoria d'Acció Climàtica.
Cot explica la ciutadania s'hi inscriurà de manera voluntària i el projecte se centrarà a acompanyar diferents nuclis familiars "perquè vegin que és possible acabar generant menys residus domèstics". El programa s'engegarà a principis del 2026 i farà tallers a diversos barris "amb l'objectiu d'arribar a diferents tipologies de llars i edats". L'objectiu és aconseguir que s'hi apuntin tant famílies amb fills com solters, jubilats o estudiants que comparteixin pis.