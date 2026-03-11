Troben un peu humà entre el fang a la gola del Ter

Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un peu humà en un avançat estat de descomposició a la gola del Ter el 7 de març, tal com ha avançat El Punt Avui i han confirmat fonts policials a Nació. Un home que passejava per la zona va identificar una sabatilla que sobresortia del fang i, quan va examinar-la de prop, va veure que hi sobresortia un mitjó i els ossos humans que formen el peu a dins.
Després d'alertar al telèfon d'emergències 112 i de relatar els fets a la Policia Local de Torroella de Montgrí i els Mossos, es va executar l'aixecament judicial del peu i va ser traslladat a l’Institut de Medicina Legal de Girona.
La policia catalana, que s'ha fet càrrec de la investigació, se centra a identificar de qui és l'extremitat amb proves d'ADN i investiga com ha arribat a la gola del Ter, amb la sospita que hagi estat arrossegat pel riu o pel mar. I és que les riuades són molt fortes en aquest punt i els Mossos no descarten que el peu vingui de molt amunt, des de qualsevol punt del curs del riu, que neix a Ulldeter, al Ripollès.
Els agents van rastrejar la zona i no van trobar més elements que poguessin estar relacionats, com roba o marques d'arrossegament. Això, sumat a l'estat de descomposició avançada del peu, fa pensar els investigadors que podria ser d'algun desaparegut i estan treballant amb la base de dades de les persones sense rastre.