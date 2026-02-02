Set persones var resultat ferides, una d’elles en estat crític, en un accident entre dos vehicles a l’AP-7 a Pont de Molins (Alt Empordà). Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 23.58 hores de diumenge. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar un home en estat crític a l’Hospital Trueta de Girona, així com quatre homes més en estat menys greu. Es desconeix l'evolució del seu estat.
Un home i una dona també van resultar ferits en estat menys greu i van ser traslladats a l’Hospital de Figueres. Es van activar quatre ambulàncies del SEM. Els Bombers també hi van intervenir en la primera atenció als ferits, van retirar un dels vehicles al voral i van netejar la calçada.
Les vies amb més sinistralitat
Tot i que l’AP-7 és la via que concentra més sinistralitat de Catalunya "perquè també és la que acumula més volum de trànsit", Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, també va afirmar que n'hi ha d’altres que també ocupen una posició destacada en el rànquing. Així, es va referir a eixos com la B-23, la C-58, l'A-2 o, fins i tot, les rondes de Barcelona. Alhora, ha recordat que el risc de patir un accident en una carretera convencional és quatre vegades més elevat que en una autopista o autovia.
En aquest sentit, els responsables de l'SCT han assegurat que les autopistes i autovies són eixos "molt segurs" que incorporant la tecnologia adequada podrien "eventualment" convertir-se en els primers eixos en què les víctimes mortals es redueixin a zero. De fet, les carreteres convencionals són les que concentren, sumades, la majoria d'accidents amb víctimes i amb morts.