03 de març de 2026

Successos

Suspesa la circulació a l'R11 i l'RG1 per una incidència en el sistema de senyalització a Figueres

  • Un tren de Rodalies, en una imatge d'arxiu -

Publicat el 03 de març de 2026 a les 08:13
Actualitzat el 03 de març de 2026 a les 08:14

El servei de Rodalies ha quedat suspès a les 8 hores d'aquest dimarts a les línies R11 i RG1 per una incidència en el sistema de senyalització a l'estació de Figueres. Diversos usuaris han expressat la seva indignació a les xarxes socials per la manca d'informació a les estacions afectades.

