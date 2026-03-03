Suspesa la circulació a l'R11 i l'RG1 per una incidència en el sistema de senyalització a Figueres

El servei de Rodalies ha quedat suspès a les 8 hores d'aquest dimarts a les línies R11 i RG1 per una incidència en el sistema de senyalització a l'estació de Figueres. Diversos usuaris han expressat la seva indignació a les xarxes socials per la manca d'informació a les estacions afectades.\r\n\r\n\r\nTOTS ELS TRENS SUPRIMITS de Girona (Sils) a BCN i ningú informant. Taquilla tancada (aquí no treballa ni l'apuntador). Fins quan ha de durar això? Ja no se'n parla a la TV, però seguim IGUAL QUE AL GENER! VERGONYA DE PAÍS! @rodalies @3CatInfo @SilviaPaneque @salvadorilla @Adif_es pic.twitter.com/ksqYEyAUWd\r\n— Marc Gassó Torrents (@MeteoGasso) March 3, 2026\r\n