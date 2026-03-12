Gemma Geis, única candidata a encapçalar la llista de Junts per Girona a les municipals del 2027

L'actual vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, és l'única candidata que s'ha presentat per encapçalar la llista de Junts per Girona a les municipals del 2027. Geis ha anunciat la decisió de tornar a ser alcaldable durant l'assemblea de militants que el partit ha celebrat aquest vespre. En la seva intervenció, ha defensat la necessitat de reforçar un projecte de ciutat amb mirada llarga.
"Girona necessita lideratge i ambició; no ens podem limitar a gestionar el dia a dia, hem decidir quin model volem per als propers anys", ha posat en relleu Geis. Ara, la Comissió Municipal Territorial (CMT) haurà de validar la candidatura. Es preveu que dimarts 17 se la proclami oficialment com a alcaldable de Junts.
La candidatura de Geis és l’única que s’ha presentat en aquest procés intern i ha estat exposada davant els militants i simpatitzants, amb l’objectiu de començar a construir el projecte polític amb què Junts per Girona vol afrontar els següents comicis municipals.
Durant la seva intervenció, Geis s’ha dirigit als militants per agrair-los el suport i la confiança rebuts al llarg dels darrers mesos. La vicealcaldessa els ha encoratjat a continuar sumant esforços per reforçar el projecte de Junts per Girona i seguir construint, de manera col·lectiva, una proposta ambiciosa per al futur de la ciutat.
"Amb tots els barris al centre"
L'actual vicealcaldessa ha remarcat la voluntat de consolidar un projecte que reforci la capitalitat de Girona, generi oportunitats i garanteixi la cohesió entre barris. "Vull liderar un projecte que situï Girona com a referent en qualitat de vida, innovació i dinamisme econòmic, amb tots els barris al centre de les decisions", ha destacat.
Gemma Geis, que també va ser consellera d'Universitats, ha reivindicat la capacitat de gestió i el coneixement institucional com a actius per afrontar els reptes actuals de la ciutat. En aquest sentit, ha remarcat la tasca feta durant el mandat actual. "Hem intentat ser útils per a la ciutat, hem estat generosos i hem sabut sumar en moments de complexitat. Des de les responsabilitats que hem assumit hem treballat per gestionar bé les nostres àrees i aportar estabilitat al govern de la ciutat", ha afirmat.