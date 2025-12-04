Jordi Viñas deixarà l'alcaldia de Salt després de deu anys al càrrec

L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, anunciarà aquest divendres que renuncia al càrrec. Tal com ha avançat el diari digital Girona Notícies i ha pogut confirmar l'ACN, Viñas deixarà el càrrec que fa deu anys que ocupa, des de les eleccions de 2015. La renúncia, que es farà efectiva en un dels pròxims plens, obligarà primer a l'elecció d'un nou regidor de la llista d'ERC i a l'elecció després del relleu de Viñas entre els edils del consistori. Tot i que deixarà l'alcaldia de Salt, Viñas té previst mantenir l'acta de diputat al Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana. L'Ajuntament de Salt ha convocat una roda de premsa per aquest divendres en la qual Viñas explicarà els motius de la decisió.\r\n