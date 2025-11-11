ERC resol la polèmica per l'alcaldable a Girona i ratifica Marc Puigtió

ERC ja té candidat ferm per Girona a les municipals del 2027. La Comissió de Garanties del partit ha desestimat les tres impugnacions que es van presentar després de les primàries i ha ratificat l'exalcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió, com a cap de llista. La votació va ser molt ajustada -de fet, Puigtió es va imposar per un vot- i va generar rebombori perquè una butlleta on hi havia un adhesiu damunt del nom de l'altre candidat es va declarar nul·la. Puigtió, que és l'impulsor de la plataforma Moviment Gironí, ha volgut treure ferro a la polèmica assegurant que "el més important és que tothom entengui que aquest resultat és a favor d'un projecte que vol fer créixer el partit i posar Girona al centre".
En les primàries es va imposar a l'exdelegat d'Educació, Adam Manyé, per tan sols un vot de diferència. Puigtió en va sumar 28, Manyé en va treure 27, hi va haver dos vots en blanc i un que es va declarar nul. La polèmica, precisament, va sorgir arran d'aquest últim vot. Perquè a la butlleta, en comptes d'una "X" al costat del nom de Manyé, que calia marcar amb bolígraf, hi apareixia un adhesiu amb el nou logotip d'ERC -amb els colors taronja i beix- que en tapava part del nom. Això va fer que els juristes que vetllaven pel procés el declaressin nul.
L'endemà de les primàries, Manyé va anunciar que impugnaria el resultat davant la Comissió de Garanties del partit. I la seva impugnació, de fet, no va ser l'única que es va presentar perquè en total se'n van interposar tres. Una d'elles es referia específicament al vot nul, l'altra al·legava manca d'imparcialitat de la presidència de la mesa i la tercera impugnava el resultat de manera global. Ara, però, la comissió les ha desestimades totes i, en conseqüència, ha ratificat del tot Puigtió com a alcaldable. En referència a la tercera impugnació, la resolució conclou que les primàries es van fer de manera ajustada a dret i que no es van vulnerar ni els estatuts ni el reglament del partit.
Pel que fa a la presidència de la mesa, l'escrit subratlla que "no s'ha acreditat cap vulneració del principi d'imparcialitat ni cap conducta indeguda". I finalment, en referència al vot nul, la Comissió de Garanties recull que "l'adhesiu tapava de forma no accidental el nom d'un dels candidats; per tant, és una alteració material que comporta la declaració de nul·litat de la papereta". La resolució de la Comissió de Garanties, doncs, ratifica el criteri que ja va seguir la mesa electoral de les primàries. Segons informa ERC, el vot amb l'adhesiu s'ha considerat "anul·lat correctament tenint en compte la jurisprudència de la Junta Electoral Central".
Puigtió demana tirar endavant amb unitat
Després de conèixer la decisió, Puigtió ha volgut treure ferro a les impugnacions i les ha atribuïdes a la voluntat de generar soroll al voltant del procés. El ja alcaldable per ERC -tot i que ell sempre ha defensat que vol anar als comicis amb les sigles de Moviment Gironí- ha destacat que tot es va desenvolupar "dins el marc establert pel reglament del partit" i ha destacat que la mesa electoral de les primàries "va garantir en tot moment la transparència i correcció del procediment". "Quan una visió de partit s'imposa damunt una altra, és normal que hi hagi sensibilitats diverses", ha explicat Puigtió.
"La majoria ho viu amb il·lusió i ganes de sumar, però també pot haver-hi qui se senti decebut o desorientat", ha reflexionat. Per a l'alcaldable d'ERC, però, "el més important ara és que tothom entengui que aquest resultat no és contra ningú, sinó a favor d'un projecte que vol fer créixer el partit i posar Girona al centre". Puigtió també ha volgut agrair la confiança que ha dipositat en ell la militància i ha recordat quins valors han guiat la seva candidatura. "Hem fet un procés honest, militant a militant, parlant, escoltant i compartint la il·lusió d'un projecte obert i guanyador", ha dit.
Nou escenari entre ERC i Moviment Gironí
A partir d'ara, s'obre un nou escenari per veure com conflueixen Moviment Gironí i la secció local d'ERC a Girona. Tot i que a curt termini no hi ha res definit, des de la plataforma creuen que el resultat de les primàries assenyala Puigtió com la persona que haurà d'impulsar aquesta nova etapa. "Moviment Gironí i Esquerra Republicana són dues realitats amb camins propis però amb valors compartits", ha explicat Puigtió.
La ratificació de Marc Puigtió com a candidat per a les municipals s'acompanya d'un degoteig de noves altes a ERC. Perquè en les últimes setmanes, més de vint persones -entre nous membres i exmilitants- s'han afiliat a Esquerra o bé han tornat al partit. D'aquests, més de la meitat són dones d'entre 20 i 50 anys. Les noves altes se sumen als 80 militants que ja formaven part de la secció local.