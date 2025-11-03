Dues multes i dotze expedients per no retolar en català: «No ho podem tolerar»

L'Ajuntament de Figueres ha sancionat dos establiments per no complir la normativa que obliga a retolar en català i ha obert expedient a una dotzena més, que hauran d'adaptar la senyalització. La campanya ha començat al centre de la ciutat, on s'han detectat rètols només en castellà o àrab. Les sancions poden arribar als 3.000 euros. Paral·lelament, el consistori ofereix assessorament lingüístic gratuït per facilitar la traducció dels cartells. La iniciativa forma part del desplegament de la nova regidoria de Llengua Catalana, que impulsa accions per reforçar l'ús del català també a l'atenció municipal i l'àmbit sanitari, entre d'altres.
El consistori empordanès ha sancionat dos establiments de la ciutat per no complir la normativa de retolació en català. A més, ha obert expedient a una dotzena més i els ha requerit que adaptin la senyalització. Les multes poden arribar als 3.000 euros. El consistori recorda que, en aquests casos, també s'ofereix assessorament lingüístic gratuït a través del Consorci per a la Normalització Lingüística, amb l'objectiu de facilitar la traducció dels cartells i del material informatiu.
La campanya ha començat als comerços del centre de la ciutat, on s'han detectat comerços que només tenen els rètols en castellà i en àrab. "Ens trobem establiments que no utilitzen el català i això no ho podem tolerar en una ciutat com la nostra" ha afirmat el regidor de Llengua Catalana, Josep Maria Bernils. La regidora d'Urbanisme, Núria Bartrolich, ha explicat quan es tramita una llicència d'obertura nova, el consistori informa els titulars de l'obligació de complir la normativa lingüística. "D'entrada avisem" ha detallat, "però si no es fa el canvi, l'Ajuntament pot actuar subsidiàriament i retirar el rètol".
La campanya d'inspecció de la retolació és una de les primeres mesures impulsades per la nova regidoria de Llengua Catalana, creada a principis d'octubre i encapçalada per Bernils. "Hem detectat un baix ús social del català, com passa a moltes ciutats del país" ha dit. El regidor ha recordat que Figueres té un gran volum de visitants francesos i per això cal reforçar "la identitat i la cultura catalana". Bernils considera que "la llengua és un pilar essencial" i per això han decidit "passar a l'acció de manera clara i contundent".
Altres mesures per promoure el català
Entre les accions impulsades, s'ha posat en marxa un projecte conjuntament amb la Fundació Salut Empordà per fomentar l'ús del català en l'atenció sanitària. Metges i infermeres jubilats col·laboraran per reforçar la presència del català en els centres de la zona.
Una altra línia d'actuació és la campanya Comerços aprenents, adreçada a establiments que no atenen en català. En col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, s'ofereixen xerrades i petites formacions per facilitar l'ús de la llengua en el comerç diari. Segons el regidor Bernils, ja hi ha una desena d'establiments adherits, la majoria del centre de la ciutat i s'espera "que se n'hi sumin més". A més, l'Ajuntament també ha impulsat mesures per garantir l'atenció en català des de tots els serveis municipals i per assegurar que les activitats esportives i de lleure també utilitzin la llengua amb naturalitat.