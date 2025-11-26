Girona activarà 133 llits aquest hivern perquè els indigents puguin resguardar-se del fred

Girona activarà 133 llits aquest hivern perquè els indigents que dormen al carrer puguin resguardar-se les nits de fred intens. D'aquest total, hi haurà vint llits extra que es repartiran entre La Sopa i l'antiga Uned quan es desplomin les temperatures, i que se sumaran als que hi haurà als dos equipaments. L'Ajuntament activarà dilluns vinent el Pla Fred.
L'alcalde, Lluc Salellas, ha explicat que tot i que el nombre de sensesostre a la ciutat sigui "fluctuant", tenen constància que els indigents que s'estaven a les naus abandonades de la carretera Barcelona han buscat llocs similars on pernoctar. D'altra banda, Salellas ha anunciat que Ajuntament i Diputació cobriran a parts iguals els 400.000 euros de les obres de reforma de La Sopa.
Girona engegarà dilluns vinent el Pla Fred per a aquest hivern, que sobretot gira al voltant de l'antiga Uned. En aquest edifici del Barri Vell, l'ajuntament ofereix llits per als sensesostre que dormen al carrer i que vulguin resguardar-se de fred durant les nits.
Aquest any, el dormitori s'ampliarà en quatre places fins a arribar a les 48. N'hi haurà una més per a joves, una altra reservada per a dones i les dues restants, per a homes. Per accedir al servei -on també s'ofereix esmorzar i una beguda calenta al vespre- els indigents hi han d'arribar derivats des de La Sopa o bé fer-ho a través de l'equip que atén els joves que viuen al carrer.
El Pla Fred, que s'activarà aquest 1 de desembre per setè hivern consecutiu, s'allargarà fins al 30 d'abril. L'alcalde, Lluc Salellas, ha admès que els hauria "agradat" poder obrir abans aquest recurs, perquè aquest mes ja hi ha hagut nits en què el fred ha estat intensa.
Salellas, però, també ha recordat que fins a finals d'octubre l'antiga Uned acollia el Pla Calor -que dona refugi als indigents quan els termòmetres s'enfilen a l'estiu- i que els processos administratius no han fet possible activar abans els llits. "Estem oferint recursos a persones sensesostre durant gairebé dotze mesos al llarg de l'any per resguardar-se de les temperatures", ha subratllat l'alcalde.
En paral·lel als 48 llits de l'antiga Uned, l'Ajuntament de Girona també en disposa de 65 més -aquests, durant tot l'any- al centre d'acollida de La Sopa. Aquí, diàriament, també hi ha 120 indigents que fan àpats al menjador.
A més, a tots aquests llits –i com ja es va fer l'any passat- el consistori n'hi afegirà 20 més d'extra quan hi hagi episodis de fred intens i les temperatures es desplomin durant les nits. Com ha concretat la regidora d'Igualtat i Justícia Social, aquest reforç "es repartirà" entre l'antiga Uned i La Sopa.
Acord per a les obres
Durant la presentació del Pla Fred, l'alcalde de Girona també ha concretat que l'Ajuntament i la Diputació cobriran a parts iguals les obres per substituir les canonades de La Sopa (per evitar que hi hagi filtracions i garantir aigua calenta a totes les plantes). Els treballs costaran uns 400.000 euros. Salellas ha avançat que d'aquí a poques setmanes la junta de govern local donarà llum verda al projecte de reforma, amb l'objectiu de poder licitar les obres perquè comencin a principis del 2026.
En paral·lel, Salellas també ha explicat que el consistori encarregarà un estudi integral de l'edifici per saber quines millores cal dur-hi a terme. "És una anàlisi necessària per encarar-ne el futur i veure totes les intervencions que s'hi haurien de fer", ha dit l'alcalde.
Segons el darrer recompte bianual de sensesostre que s'ha fet a la ciutat -l'últim va ser el desembre de l'any passat- a Girona hi ha 111 indigents que dormen al carrer. En relació amb el primer recompte del 2016, la xifra pràcticament s'ha doblat (perquè aleshores n'hi havia 60).
L'alcalde ha explicat que aquest augment no s'ha donat tan sols a Girona, sinó també a la resta de grans ciutats del país (on la xifra d'indigents que dormen en porxos, bancs o sota dels ponts també s'ha incrementat). Salellas, però, sí que ha volgut explicar que el recompte es focalitza en aquelles persones que viuen al carrer, i no que pateixen situacions d'infrahabitatge.
I aquí, ha dit que des del consistori tenen constància que els indigents que vivien a les naus abandonades de la carretera Barcelona, o bé a l'edifici ocupat de Tomàs Mieres, han optat per buscar "ubicacions similars" en altres llocs de la ciutat (en comptes de dormir en ple carrer).