Rescaten una noia a punt d'ofegar-se a Lloret de Mar

Una noia de catorze anys ha estat rescatada després d'estar a punt d'ofegar-se a Lloret de Mar, a la comarca de la Selva (Girona). Segons han informat els Bombers de la Generalitat, els fets han passat aquest dissabte 15 de novembre al migdia a la platja Gran de la localitat, situada al nucli urbà de la població costanera i propera a bars i locals d'oci.\r\n\r\nLa menor, que era de nacionalitat estrangera, ha estat evacuada en estat greu pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital Josep Trueta de Girona ciutat. L'avís de l'incident s'ha rebut a les 11:32 hores al passeig d'Agustí Font. L'adolescent, expliquen, ha entrat a l'aigua del mar i una forta onada l'hauria arrossegat cap endins.\r\n\r\nSegons han informat les autoritats, els Agents de la Policia Local de Lloret de Mar i efectius dels Bombers s'han llençat al mar per rescatar la víctima, que ha entrat en aturada cardiorespiratòria i ha estat atesa d'urgència pel SEM, amb tres ambulàncies, a la mateixa sorra de la platja Gran.\r\n