A judici l'intent d'assassinat a un noi d'Arbúcies per motius racistes

L'Audiència de Girona ha començat a jutjar aquest dimecres els tres acusats d'intentar matar un jove d'Arbúcies a ganivetades per motius racistes la matinada del 24 de setembre del 2022, durant la festa major de Santa Coloma de Farners. L'acusació particular demana per a cadascun una pena de 14 anys, 11 mesos i 29 dies de presó per assassinat en grau de temptativa amb l'agreujant de motius discriminatoris per raó de raça o origen.
La fiscalia els acusa d'intent d'homicidi amb agreujants d'abús de superioritat i motiu discriminatori i sol·licita 9 anys i 11 mesos de presó. El judici ha començat amb la declaració de la víctima, que ha afirmat que no es va poder defensar perquè no va veure el ganivet fins que un processat el va apunyalar. Les acusacions sostenen que els tres acusats van actuar per motivacions racistes o discriminatoris.
L'escrit de conclusions provisionals de l'acusació particular, encapçalada pel lletrat Benet Salellas, recull que els tres acusats van sortir de nit a la festa major de Santa Coloma de Farners i cap a les 3.30 hores de la matinada del 24 de setembre del 2022 van coincidir a la zona del pavelló amb un altre grup de joves, provinents de la localitat d'Arbúcies.
Segons remarca, el grup era "de composició manifestament multiracial" i els processats es van dirigir cap a ells amb agressivitat "sense cap altre motiu que la repulsió i animadversió contra les persones d'origen estranger". L'acusació particular assenyala que van començar a proferir "expressions de caràcter netament racista" com ara "puto negro" o titllant de "traïdora" una noia blanca que formava part del grup.
Un atac contra els arbuciencs
Aleshores, i seguint el relat de l'acusació particular, els acusats van dirigir "un atac" contra el grup de joves d'Arbúcies i van centrar l'agressió en dos nois "racialitzats". L'acusació argüeix que els tres processats van actuar seguint "l'execució del pla de comú acord i en actuació conjunta pel seu rebuig a les persones d'origen estranger". Un d'ells va treure un ganivet mentre els altres dos "intimidaven" la resta de joves amb un cinturó i una ampolla trencada per evitar que poguessin ajudar els seus amics.
El processat que duia l'arma blanca va ferir un jove al braç i, de forma "completament inesperada", va assestar diverses ganivetades a la zona del pit i de l'abdomen a l'altre jove. L'acusació particular remarca que l'atac va ser amb l'objectiu de matar-lo o sabent que podia posar fi a la seva vida i que la víctima no va tenir cap possibilitat de defensar-se: "Per fer-nos una idea de la gravetat de l'atac només cal atendre el fet que els equips mèdics van haver d'aplicar quaranta punts de sutura en el tòrax i abdomen de la víctima". Les punyalades li van provocar "una evisceració de part de l'intestí prim".
L'acusació exposa que els tres processats van fugir del lloc dels fets després de l'agressió "amb fatxenderia, sense auxiliar les víctimes i fent desaparèixer l'arma del crim". La víctima va necessitar tractament quirúrgic i pateix seqüeles tant físiques com psicològiques.
Intent d'assassinat
Per això, acusa els tres processats d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa amb l'agreujant de motius discriminatoris per raó de raça i origen i d'un delicte lleu de lesions i sol·licita per a cadascun 14 anys, 11 mesos i 29 dies de presó i multa de 1.350 euros. En concepte de responsabilitat civil, vol que indemnitzi la víctima que va patir lesions de més gravetat amb 50.389,74 euros i l'altre jove amb 14.200.
La fiscalia els acusa d'un delicte d'intent d'homicidi amb agreujants per motiu discriminatori i d'abús de superioritat i d'un delicte lleu de lesions. Sol·licita 9 anys i 11 mesos de presó i multa de 900 euros per a cadascun.
Sense poder-se defensar
El judici ha començat amb la declaració de la víctima que va patir ferides de gravetat. Segons ha explicat, no va veure l'origen de la batussa perquè estava en un altre lloc quan un amic els va trucar per telèfon avisant-los que s'estaven discutint amb el grup dels acusats. Immediatament, van anar cap allà.
Quan hi va arribar, ha explicat que va veure com s'esbatussaven un amic seu amb un altre de l'altre grup i va intercedir per separar-los. Llavors, ha afirmat que els ànims es van "calmar" perquè un dels seus amics es coneixia amb un dels integrants de l'altre i estaven com pactant una "treva". De cop, però, els ànims es van tornar a caldejar, s'hi va acostar i va veure com un dels nois de l'altre grup queia a terra.
Quan es va aixecar, remarca, es van acarar. "Vaig notar que se'm clava alguna cosa al pit, em quedo sense forces i al moment vaig notar com em tallava la panxa i la pelvis", ha afirmat. A partir d'aquí, recorda agafar-se els intestins i poca cosa més perquè va perdre la noció de l'espai i el temps.
Segons ha explicat, no es va poder defensar de l'apunyalament perquè no va veure que l'agressor (a qui ha pogut identificar) tenia un ganivet a les mans fins que ja l'havia agredit. Arran de l'atac ha patit seqüeles tant físiques com psicològiques perquè ara és més introvertit i desconfiant, a banda que té malsons i no ha pogut tornar a treballar perquè se sent "dèbil".
L'altra víctima que també va resultar ferida ha detallat que va sentir insults com "puto negro", "puto gordo" o "traïdora", aquest darrer dirigit a una noia blanca que anava amb ells i que era la parella d'un amic negre. El testimoni ha detallat que ell no es va adonar de la ferida que li hauria infligit l'acusat que duia l'arma blanca fins una estona després. També ha dit que un altre dels processats duia un cinturó a la mà, que feia servir per "protegir els seus amics" i evitar que els altres s'hi acostessin. Les víctimes han declarat evitant la confrontació visual amb els acusats i una noia ha declarat a porta tancada.
10.000 euros per a una entitat d'Arbúcies
L'acusació particular, a més, també sol·licita 10.000 euros per a una entitat d'Arbúcies per desenvolupar un programa de lluita contra la desigualtat destinat a joves de la població. El lletrat exposa a l'escrit que "el missatge d'amenaça racista que va transmetre en fer-se públic" no va afectar només les víctimes perquè també "va originar una commoció a tota la col·lectivitat d'Arbúcies i Santa Coloma de Farners" arribant a crear un clima de constant sentiment i vivència d'amenaça entre els joves migrats o racialitzats.
"La majoria dels joves d'aquest col·lectiu s'han sentit amenaçats i a la diana del racisme, amb sentiments profunds de fragilitat, desconfiança, vulnerabilitat i amenaça que han repercutit en processos psicològics de por, angoixa, insomni, entre d'altres; així com en canvis en el seu comportament tals com evitar determinats espais i activitats, procurar anar acompanyats i estar sempre alerta davant la presència de persones amb determinats perfils", han expressat des de l'acusació particular.