L’alcalde de Junts de Figueres defensa expulsar els ciutadans estrangers multireincidents

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, demana que s'apliqui "mà dura" per als multireincidents nacionals, i "l'expulsió" per als estrangers. En una entrevista a l'ACN, el batlle defensa que la societat "és com una guardiola" i, per tant, "tothom se n'ha de veure beneficiat en la mesura que aporta".
Masquef diu que el seu discurs "no és d'odi, ni xenòfob" perquè no parla de nacionalitats. Però es pregunta si els serveis públics estan dimensionats per al nombre d'habitants de la ciutat. "Si hi ha gent que ve de fora, i a sobre no suma, sinó que ve a fer mal, també se n'han d'aprofitar d'aquests serveis quan ells no han contribuït mai?", es pregunta. Per lluitar contra la delinqüència, l'alcalde reclama més recursos policials i judicials.
L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, defensa que per lluitar contra la multireincidència cal canviar la legislació estatal, perquè com a ajuntament no tenen competències en aquesta matèria. El batlle demana que s'endureixin les lleis per posar fre als delinqüents que acumulen diversos antecedents.
"Hi ha determinades persones que són disruptives i que distorsionen la bona convivència entre els veïns. Com que és una realitat que coneixem de primer mà, demanem més mà dura", assenyala. Si tenen la nacionalitat espanyola, Masquef creu que "els ha de caure tot el pes de la llei". "S'ha d'aplicar el Codi Penal, els que hem fet Dret hem estudiat que la presó té aquesta funció de reinserció", afegeix.
Pel que fa als multireincidents estrangers, l'alcalde és clar: "Se'ls ha d'expulsar". "No entenc que aquesta gent es pugui aprofitar dels serveis públics pagats pel nostre país, en detriment d'altra gent. Perquè recordem-ho, això és com una gran guardiola i, per tant, tothom se n'ha de veure beneficiat en la mesura que aporta, si no, no té sentit", subratlla.
En aquest sentit, Masquef recalca que Catalunya "és un país eminentment solidari": "Qui ha vingut aquí a treballar i a contribuir al país, sempre ha tingut les portes obertes". Ara bé, creu que no es pot permetre que algú pugui venir "a fer mal".
És més, el batlle obre un debat. "Els serveis públics actuals estan prou dimensionats? Són suficients per al nombre d'habitants que tenim?". Per això es pregunta: "La gent que ve de fora i no suma, se n'ha d'aprofitar d'aquests serveis quan ells no han contribuït mai?".
Masquef argumenta que potser després no hi ha diners per ajudar a uns veïns de 80 anys que han demanat l'ajuda per dependència. "Quan tu estires la manta, et taparàs el cap, però potser després tindràs destapats els peus", utilitza com a metàfora.
Elaborar un nou reglament
Per intentar lluitar contra la delinqüència, l'alcalde ha engegat diverses mesures. D'una banda, estan duent a terme operacions conjuntes entre la Policia Local, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil. "Volem col·laboració total i absoluta, no tenim prejudicis. Tots portem la mateixa samarreta, la del no a la delinqüència i no a l'incivisme", recalca.
D'altra banda, demana que la nova unitat judicial de Figueres, que hauria de començar a funcionar el 31 de desembre d'aquest any, sigui dimensionada perquè el partit judicial "està col·lapsat". "Molts treballadors marxen a altres destinacions, i això va en detriment de la justícia perquè els judicis s'eternitzen. I si no hi ha justícia, malament rai", lamenta.
A més, paral·lelament, estan treballant en un nou reglament per poder obligar a fer treballs comunitaris a les persones que hagin rebut una multa, però que no poden fer front al pagament econòmic de la sanció. Un dels esculls que es troben és que, com a Ajuntament, no poden actuar en l'àmbit penal, sinó només en l'administratiu. Per això, els tècnics de diferents àrees estan fent un estudi de dret comparat i estan mirant altres indrets on s'han aplicat mesures semblants.
"Ajudaria a posar remei en aquells supòsits en què una persona comet un acte incívic i malauradament no es pot anar contra la seva butxaca perquè no té recursos", exposa Masquef. I posa un exemple d'un cas real. Van detectar que una furgoneta realitzava abocaments incívics. Se la va multar per aquest fet, però també es va comprovar si tenia la ITV i l'assegurança al dia, i si es podia mobilitzar el cotxe i portar-lo al dipòsit municipal de vehicles.
"Com que de vegades, des del punt de vista patrimonial no podem arribar més enllà d'on la llei ens permet, doncs intentem buscar aquestes mesures alternatives. Però són a escala administrativa, perquè en l'àmbit penal no tenim competències", remarca.
I és que el Codi Penal sí que contempla mesures substitutives com treballs en benefici de la comunitat per a determinades penes. Però, a l'hora de redactar un reglament, "s'ha d'anar amb compte de no envair competències que poden pertànyer a l'àmbit penal", segons l'alcalde.