Un ciclista mor en un xoc amb conductor begut a l'Alt Empordà

Un ciclista ha mort aquest diumenge a dos quarts de vuit del matí a la GI-623 al punt quilomètric 16,3 a Viladamat, a l'Alt Empordà. Per causes que encara s’estan investigant, hi ha hagut una col·lisió amb un turisme i un ciclista implicats i el ciclista ha mort.\r\n\r\nEls Mossos han detingut al conductor per una alcoholèmia positiva. Arran del sinistre, s’han activat sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats terrestres del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La carretera ha estat tallada en tots dos sentits i el trànsit s'ha normalitzat a les 09.17 h. Amb aquesta víctima, són 90 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest any, 4 de les quals ciclistes.\r\n