Els Mossos denuncien un home que hauria provocat quatre incendis en pocs dies a Sant Feliu de Guíxols

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home de 55 anys, veí de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), com a presumpte autor de quatre incendis forestals al nucli de Sant Amanç entre el 5 i el 16 d'agost. Segons la investigació, els focs s'haurien provocat de manera que es poguessin apagar ràpidament. Després de posar en marxa un dispositiu de vigilància amb Agents Rurals i la Policia Local, els Mossos van localitzar l'individu a la zona poc després que es declarés un dels focs.
El sospitós és un veí de 55 anys que viu en una barraca propera a la zona on van cremar els focs i que ha tingut problemes de convivència previs. Després que els Mossos l'identifiquessin, l'home es va justificar de manera poc creïble i contradictòria. Aquest dimecres, el cos policial l'ha denunciat penalment com a presumpte autor de quatre delictes d'incendi.
Pel que fa als incendis, aquests van tenir lloc els dies 5, 10, 11 i 16 a una zona rústica de Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols, on hi ha tant arbres, matolls com habitatges. A partir d'aquí, va ser quan els Mossos, juntament amb els Agents Rurals i la Policia Local del municipi, van iniciar la investigació.
Els diferents focs se situaven en llocs acotats i sempre eren petits focus en zones de matolls o herbes, que no podien agafar massa forestal. Per això, els agents van concloure que havien sigut provocats per tal que es poguessin extingir ràpidament.
La investigació i la vigilància feta van situar l'home al lloc dels incendis, poc després que cremessin. En ser identificat, l'individu va defensar-se al·legant diverses excuses poc creïbles i entrant en contradiccions. Per això, els mossos l'han denunciat penalment. L'home, que no té antecedents, passarà a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols quan sigui requerit.