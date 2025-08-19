Construeixen cinc pous a Empuriabrava per a futures sequeres

El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha construït cinc pous nous al parc del Trabuc d'Empuriabrava, a l'Alt Empordà, i quatre mòduls d'osmosi inversa que activarà en cas de noves sequeres.
Es tracta d'una inversió que contempla també la construcció de quatre mòduls més d'ultrafiltració que funcionaran sempre, hi hagi sequera o no, i serveixen per eliminar micropartícules de l'aigua que prové del pantà de Darnius, a l'Alt Empordà, i de l'afluent secundari de la depuradora de Figueres.
Les inversions han tingut un cost total de 6,5 milions d'euros que ha pagat l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).
Una construcció d'emergència
A finals del 2024 es va tirar endavant aquesta actuació que s'ha executat per la via d'emergència. El motiu és que l'embassament de Darnius es mantenia per sota del 20% i era fonamental tenir eines per dependre menys de l'aigua de la pluja.
El problema és que a l'Alt Empordà no arriba l'aigua amb la mateixa abundància que ho fa a la resta de conques internes del país. De fet, fins a principis del 2025 l'embassament va estar 23 mesos seguits per sota del 30% de la capacitat i entre el febrer i el març de l'any passat es va assolir el mínim històric de l'11%.
Davant de la situació, es va optar per tirar endavant les obres que permeten tenir menys dependència de l'aigua provinent del pantà. Això es deu al fet que una part del projecte compta amb quatre mòduls d'ultrafiltració de l'aigua, que eliminen partícules i macromolècules de l'aigua abans de potabilitzar-la. Els mòduls tractaran l'aigua que prové del pantà i aquella que ve de la depuradora de Figueres.
Cinc nous pous
El consorci també ha obert cinc pous nous al costat del parc del Trabuc, que aniran connectats a quatre mòduls més d'osmosi inversa. Aquesta captació d'aigua només s'activarà en casos d'emergència i de futures sequeres. Amb aquest projecte s'ha dotat a la zona d'una alternativa de subministrament per a reserves escasses d'aigua a Boadella.