Adequar el solar del nou institut de Salt costarà 300.000 euros a l'Ajuntament

És el primer pas per al nou institut Salvador Sunyer i Aimeric. L'Ajuntament de Salt (Gironès) i el Departament d'Educació han arribat a un acord que permetrà "desencallar" la construcció del nou institut. Segons ha informat el consistori, el conveni que han signat aquest dimarts ha permès rebaixar el cost que té adequar el solar on es vol construir l'edifici a 312.700 euros.

Inicialment, el primer esborrany del conveni situava el preu d'aquesta acció en més d'1,2 milions d'euros. El nou conveni l'ha rebaixat uns 900.000 euros, de manera que, finalment, la inversió li costarà 312.700 euros a l'Ajuntament. L'equip de govern subratlla que l'acord permet "desencallar un projecte constructiu llargament reivindicat". L'alcalde, Jordi Viñas, remarca que "no hi ha excuses per executar de forma immediata el projecte".

Hauran de retirar runes i altres materials al subsol

Al solar, cedit pel consistori, hi ha runa i altres materials al subsol, i això obliga a preveure actuacions específiques com la retirada de terres i el reompliment del terreny. Amb aquest conveni, l'Ajuntament es compromet a assumir aquest cost un cop estigui redactat i aprovat el projecte de les obres que adoptin les solucions tècniques específiques de les accions. Per la seva banda, el Departament, a través d'Infraestructures.cat, impulsarà la redacció i licitació del projecte constructiu.

L'alcalde de Salt ha destacat que, després de diverses negociacions, els treballs tècnics municipals han permès "ajustar de forma considerable l'aportació econòmica" que correspon a l'Ajuntament. A més, Viñas ha volgut posar en valor la col·laboració institucional per fer realitat una infraestructura "clau" per al municipi.

Per la seva banda, el regidor d'Educació, Adrià Martín, ha assenyalat que el conveni garanteix "l'inici real del projecte de construcció" i deixa enrere "anys d'incertesa" per a l'institut, que fa anys que està en barracons. "El nou Salvador Sunyer és una infraestructura molt necessària per al present i el futur de l'educació secundària a Salt", ha exposat el regidor.

El projecte constructiu l'encarregarà el Departament d'Educació, i incorporarà una anàlisi tècnica específica per adaptar l'edificació a les característiques del subsol. Un cop estigui redactat i supervisat, faran la licitació i execució de les obres segons la disponibilitat pressupostària del Govern.

El conveni tindrà una vigència inicial de quatre anys i estableix la creació d'una comissió de seguiment formada per representants de les dues administracions.