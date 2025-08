Torna «Viu l'estiu a Girona» amb una vintena d'activitats per a finals d'estiu

L’Ajuntament de Girona ha posat en marxa, per segon any consecutiu, el programa “Viu l’estiu a Girona” amb l’objectiu que els gironins i gironines disposin d’un ventall d’activitats de qualitat durant el mes d’agost i la primera quinzena de setembre.

Aquesta iniciativa vol donar resposta a la demanda de crear espais de trobada per a la ciutadania durant un període en què es produeix una davallada i una paralització significativa en l’oferta d'activitats culturals i d’oci als pobles i ciutats. També busca enfortir el teixit comercial i social de la ciutat i, alhora, dotar de valor el seu patrimoni artístic, gastronòmic, cultural i natural.

Programació del Viu l'estiu a Girona 2025

La programació de la proposta municipal és gratuïta i accessible per a tothom. Per això, compta amb una vintena d’activitats que inclouen actuacions de cantautors i cantautores en català, activitats infantils, tastos de productes del territori o sessions de ioga a l'aire lliure, entre altres.

Un dels valors que destaca de la programació és la proximitat, ja que totes les activitats que s’han organitzat garanteixen el seu compromís amb la llengua catalana i la diversitat del territori. En aquest sentit, s’ha procurat que les empreses proveïdores siguin "Km 0", sempre que ho permeti l’àmbit d’especialitat del servei.

Per exemple, els tastos de productes del territori, que fomenten la sobirania alimentària, i les activitats d’oci, salut i benestar, són conduïdes per professionals de la ciutat de Girona i la demarcació, i el cicle de cantautors inclou propostes de diferents punts dels Països Catalans: el País Valencià, la Catalunya Central i Girona.

“Amb ‘Viu l’estiu a Girona’ apostem per una ciutat viva i activa també a l’agost, oferint activitats culturals, de salut i de lleure que posen al centre les persones. Aquesta és una programació pensada amb mirada social, sostenible i arrelada al territori, que impulsa el benestar, la cohesió i el valor del nostre patrimoni cultural i natural”, ha ressaltat Gemma Geis Carreras, la vicealcaldessa de la cituat.

La proposta destaca també per la seva accessibilitat, ja que compta amb activitats adaptades per a persones amb diversitat funcional. Algunes de les visites guiades es fan amb professionals de la llengua de signes catalana o audiodescripció per a persones amb discapacitat visual, i també hi ha itineraris pensats per a persones amb mobilitat reduïda.

Per tal d’arribar a tothom, les activitats es desplegaran en diversos barris de Girona, combinant els espais urbans amb altres de naturals com el parc de la Devesa, el barri de Montjuïc o el centre de la ciutat. Algunes de les activitats requereixen inscriure’s prèviament a través del web i compten amb aforament limitat.