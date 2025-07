Girona torna a acollir infants sahrauís a l'estiu amb el programa “Vacances en pau”

Una quarantena d'infants sahrauís passaran les setmanes vinents a Girona en el marc del programa “Vacances en pau” a casa de famílies gironines que els acolliran. L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, acompanyat de la regidora d’Igualtat i Justícia Social, Amy Sabaly, els ha donat la benvinguda aquest passat dimecres 23 al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona.

“Vacances en pau” dona la possibilitat a aquests infants de participar en activitats lúdiques, com casals d’estiu i també d’accedir a assistència sanitària i una alimentació variada de la qual no disposen en els campaments d'on provenen. A més, també els brinda l'oportunitat de conèixer nous costums i llengües.

Per tercer any, el programa incorpora un vessant integrador portant a la ciutat infants amb diversitat funcional, gràcies a la col·laboració amb Wani Bik i el suport de persones voluntàries. Diversos nens i nenes amb diferents graus de discapacitat conviuran durant les pròximes setmanes a l’Escola d’Educació Especial de Palau de Girona.

Salellas ha valorat molt positivament aquesta nova edició del programa, que la ciutat acollirà amb "orgull". "Continuem fent de la nostra ciutat un referent en valors de solidaritat i compromís amb les persones que pateixen els efectes dels conflictes polítics”, ha declarat l’alcalde. La regidora Sabaly ha remarcat que la relació entre Girona i Farsia, una demarcació del Sàhara Occidental, "reforça el compromís" de la ciutat amb el poble sahrauí. "Això ens permet oferir noves oportunitats per als infants sahrauís i una experiència enriquidora per les famílies acollidores”, ha explicat.

Un programa d'acció humanitària

“Vacances en Pau” és un programa d’acció humanitària impulsat pel Ministeri de Joventut de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) i organitzat per la delegació del Front Polisario que permet que els infants puguin viure un estiu fora de les dures condicions dels campaments de refugiats de Tindouf, a Algèria.

Aquest 2025 fa trenta anys que el projecte va arribar a les comarques gironines. De la coordinació se n'ocupa la subdelegació gironina de l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí (ACAPS) i vol ser un símbol de solidaritat amb els infants sahrauís i un clam per la pau, contra la injustícia, la violació dels drets humans i la guerra.



Girona manté una relació amb el Sàhara des de fa més de 25 anys, durant els quals l’Ajuntament de Girona ha estat agermanat amb la daira de Farsia. Aquest vincle vol fomentar la solidaritat internacional i l’acció humanitària amb la cooperació en projectes per millorar la qualitat de vida dels refugiats del Sàhara Occidental a Algèria. Alhora, s'impulsen accions de suport polítiques per visibilitzar la causa sahrauí tant a Girona com a la resta de Catalunya.