Unió de Pagesos exigeix solucions a la plaga de senglars al Gironès

Unió de Pagesos (UP) ha amenaçat amb una protesta "que no agradarà a ningú" si no es busca una solució a la plaga de senglars que causen danys als camps. Ha sigut el responsable de fauna cinegètica d'UP al Gironès-Selva, Vicenç Armengol, qui ha llençat l'advertència. "Serà una mobilització que no agradarà ni a la conselleria ni als animalistes. No serà ètica ni normal. Però és a tot Catalunya que tenim problemes", ha exclamat.

La gota que ha fet vessar el got és la revocació del permís que els va donar el Departament d'Agricultura per caçar els "centenars" d'animals que malmeten els cultius del massís de Rocacorba. També demanen que els grups especials de captura dels Agents Rurals actuïn "arran i arreu" de l'espai dos cops per setmana.

"Als camps no hi pot haver cap porc senglar: és un lladre que ens està robant cada nit", ha sentenciat Vicenç Armengol. Fa anys que els pagesos denuncien que hi ha una plaga d'aquesta mena d'ungulats arreu de Catalunya, que està causant danys i malmetent els camps de cultiu.

Els pagesos estan "farts"

Al massís de Rocacorba, el Departament d'Agricultura va autoritzar un permís especial per caçar aquests animals que s'havia d'allargar fins al 27 de juliol. L'autorització formava part de les mesures del pla de control del senglar, l'objectiu era reduir en dos terços la població de porcs en aquesta zona.

Tot i això, poques setmanes després que s'aprovés, la conselleria va revocar el permís perquè la majoria de camps ja estaven segats. La solució que van oferir va ser que, aquells pagesos que tinguessin problemes amb aquests animals, demanessin una autorització excepcional de caça major per danys.

Aquesta decisió no va ser ben vista pels pagesos: "Ells ho han volgut fer a la seva manera i han volgut fer les seves provatures. I un cop ens donen el pla, al cap de res, ens el retiren. Estem una mica enfadats", ha admès Armengol. El responsable d'UP també ha afegit que, en realitat, "no tots els camps estan segats", ja que ara "n'hi ha molts que ja han sembrat raigràs". A més, ha apuntat que, en tres sortides que van fer els Agents Rurals amb un dron, van comptabilitzar "més de 300 porcs senglars" als camps de Rocacorba.

Davant la situació, el sindicat va convocar una reunió entre els pagesos de Rocacorba aquest dimecres, on van acordar dues coses. D'una banda, que tots els afectats sol·licitaran autoritzacions excepcionals de caça per danys. D'altra, que demanaran al director dels serveis territorials d'Agricultura a Girona, Josep Guix, que el Grup Especial de Captura Cinegètica i de Gestió d'Animals (GECA) dels Agents Rurals actuï dos cops per setmana al massís de Rocacorba. "D'aquesta manera no tindrem problemes amb els caçadors", ha assenyalat Armengol.

En definitiva, els pagesos diuen que estan "farts" perquè fa temps que denuncien els problemes que causen els porcs senglars als seus cultius, però la conselleria "només fa volar coloms". Per això, Armengol ha avisat que, o es busca una solució a la plaga de porcs senglars, o sortiran al carrer amb una protesta "que potser no agradarà a ningú" i que no serà "ni ètica ni normal".