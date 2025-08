Els veïns de Bonmatí poden tornar a beure aigua de l'aixeta després de gairebé un mes

Els veïns de Bonmatí (Selva) poden tornar a beure aigua de l'aixeta després que s'hagi descartat la presència d'àcid cianúric al subministrament. Han passat gairebé quatre setmanes des que es va restringir l'ús de l'aigua al municipi. Aquesta setmana, un cop fetes totes les proves corresponents, l'Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí ha aixecat la prohibició, ja que s'ha descartat que hi hagués àcid cianúric al pou que subministra la xarxa.

Després que el passat 9 de juliol detectessin que l'aigua sortia "groguenca" i "tèrbola", l'Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí va demanar els habitants de Bonmatí que no consumissin aigua mentre es feien les analítiques. Els primers resultats van revelar la presència d'àcid cianúric, i per això se'n va restringir l'ús provisionalment dos dies després de la primera incidència, l'11 de juliol. En el ban que ara han emès des de l'Ajuntament, s'exposa que l'aparell mesurador pot donar falsos positius quan hi ha concentracions elevades de calci, com passa en aquesta població.

A banda de les primeres proves que es van fer des del Departament de Salut i el Dipsalut (organisme autònom de la Diputació), el consistori va encarregar-ne més per fer un estudi detallat. Paral·lelament, es va contractar un camió cisterna per abastir d'aigua potable els veïns.

Bonmatí té concentracions elevades de calci

Des de l'Ajuntament han detallat que, en el manual de l'aparell mesurador, no s'esmentava cap interferència que pogués estar relacionada amb les característiques de l'aigua de Bonmatí. Tot i això, van consultar al fabricant, i els va dir que es podien donar falsos positius si hi ha concentracions elevades de calci. I és el cas de l'aigua d'aquest poble selvatà: té grans quantitats d'aquest tipus de mineral.

Per confirmar-ho, han fet més proves, que han acabat evidenciant aquesta interferència. A més, durant les darreres setmanes no s'han notificat més incidències per part dels veïns.

Pel que fa a l'afectació en la coloració de l'aigua, el consistori indica que l'afectació es va produir a la xarxa, i no al pou de subministrament. Però admet que no tenen prou informació per identificar la causa o causes més probables d'aquesta incidència. Tot i això, assegura que els valors dels paràmetres analitzats "compleixen els criteris de qualitat" que estableix la llei i que "estan dintre de la normalitat". Des de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) també els han comunicat que, les anàlisis practicades fins ara, no detecten cap anomalia destacable respecte als valors habituals en l'aigua de Bonmatí.

Per tot plegat, Salut i l'Ajuntament han decidit aixecar la restricció. Per precaució, però, l'alcaldessa Elena Ribas ha afegit que continuaran agafant mostres i ampliaran els paràmetres habituals que solen analitzar "per tenir la seguretat que l'aigua és totalment segura pel consum". A més, miraran si poden fer alguna actuació per reduir les quantitats de calci que solen tenir.