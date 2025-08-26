«L'Escala és Espanya»: la resposta d’un establiment de la Costa Brava a un veí que demanava retolació en català

Continuen les denúncies a locals del país que no atenen en català els clients. Una carta al lector a RAC1 exposa que un establiment de l'Escala té retolada tota l'oferta en castellà i que, després de fer una ressenya negativa a Google, el propietari li va contestar amb "supèrbia" i "mala educació" que "l'Escala és Espanya" i que potser preferiria que la informació/retolació fos en francès".
Joan Sabaté, l'autor de la carta al lector, explica que arran dels casos de les últimes setmanes en relació amb la llengua ha volgut traslladar a l'Ajuntament de l'Escala el cas del negoci L'Esquina, ubicat al passeig de Mar 15, que "té retolada tota la seva oferta de l'exterior en llengua castellana". D'una banda, explica que ha presentat una sol·licitud a la seu electrònica del consistori del municipi i, d'altra, ha escrit una queixa a través de les ressenyes de Google.
En la seva ressenya, Sabaté exposa el cas i lamenta: "Com ho permet l'Ajuntament?". La resposta que el propietari li dona, escrita en francès, és que "potser és perquè l'Escala és Espanya" i li qüestiona "si hauria preferit que fossin en francès". Una rèplica que, segons el veí, només es pot "justificar amb la seva ignorància".
L'home diu que és "vergonyós" que els ciutadans catalans "hàgim de rebre respostes de menyspreu" i que "ens trobem totalment desprotegits per part de les institucions, que no fan la seva feina aplicant la normativa vigent establerta per llei". A més, lamenta que, un cop es decideix actuar i denunciar aquestes situacions, "ens sentim sols i sovint increpats". Amb tot, Sabaté afegeix que "hauria de ser una qüestió primordial" que qui volgués emprendre un negoci a Catalunya "tingués una actitud de respecte per la llengua i cultura del lloc que l'acull". Així mateix, conclou que "si no ho considerés, caldria si més no que complís la normativa establerta".