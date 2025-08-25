La compra d'immobles de segona mà es dispara a Girona, però cau amb força a Olot i municipis de la Selva

La compra d'habitatges de segona mà ha registrat un increment substancial a Girona ciutat. Segons les dades del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària (API), en els primers tres mesos de l'any es van vendre 321 immobles respecte als 184 de fa un any. Des del col·legi assenyalen que les operacions de segona mà ofereixen una mesura "més estable i representativa del mercat real", perquè permeten identificar amb precisió la tendència general sense que les promocions noves alterin les conclusions.
A banda de Girona, també Ripoll registra bones xifres respecte a l'any passat, tot i que si es miren els números absoluts, aquests són molt més baixos que a la ciutat gironina. A la capital del Ripollès s'ha passat de 17 a 29 operacions.
L'estudi recull dades de 35 municipis, i també registra descensos. Un dels municipis on cau el nombre d'habitatges de segona mà venuts durant el primer trimestre de 2025 és a Olot. De fet, es tracta de la capital de comarca gironina on més es nota. Concretament, s'ha registrat un descens del 55% i s'ha passat de 129 a 105 operacions d'aquest tipus. Altres capitals on també ha caigut són Banyoles i Puigcerdà.
Un dels descensos més importants han sigut a Sils (Selva), amb una caiguda del 89%, passant de 90 a només una desena d'operacions de segona mà. També a la Selva, Tossa de Mar ha experimentat una davallada del 72%, passant de 159 a 44 operacions.
Augment global d'operacions
En el conjunt dels 35 municipis analitzats, hi ha hagut un augment global d'operacions. Des de l'API de Girona assenyalen que és conseqüència d'uns tipus d’interès baixos, que segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) se situen al voltant del 3% per a l'adquisició d'habitatge.
Pel que fa als preus mitjans de compravenda d’habitatges de segona mà, la tendència general és alcista, ja que només en nou dels 35 municipis han registrat una disminució del preu per m². La caiguda més destacada s’ha produït a Anglès (Selva), on el preu mitjà de les operacions de segona mà ha descendit un 29%, passant de 1.300 euros per metre quadrat el primer trimestre de 2024 a 940 el primer trimestre de 2025.
Per contra, els increments més rellevants s’han detectat a Sarrià, on ha crescut un 58% -de 1.379,6 €/m² a 2.182,56 €/m²-, i a Olot, que ha registrat un increment del 42%, amb preus que han passat de 1.054,2 €/m² a 1.492,8 €/m². Pel que fa a les capitals de comarca, Girona i Figueres presenten augments del 18% i 11%, amb preus finals de 2.575,29 €/m² i 1.356,78 €/m², respectivament.