El Girona, en crisi: Míchel esclata i apunta els jugadors i el club

Una derrota humiliant ha fet esclatar la crisi a Girona. Els catalans van caure per cinc gols a zero contra el Vila-real, però és que en els primers trenta minuts ja havien encaixat quatre gols. Un equip totalment perdut, sense cap ànim competitiu, i que posa en evidència que, o la situació canvia molt, o el fantasma del descens estarà cada cop més a prop.
I qui ha dit prou és Míchel Sánchez. L'entrenador del Girona ha estat molt clar després del partit d'aquest diumenge: "La paraula és decepció, no hem competit en cap moment". El tècnic madrileny, pràcticament entre llàgrimes, ha considerat que el club ha obert la porta de sortida a sis o set jugadors i això ha suposat que l'equip no estigui centrat en el joc.
Míchel ha apuntat directament cap als jugadors i cap al club, mentre que ha reivindicat la seva feina i la del seu staff. "Avui és el pitjor moment com a entrenador del Girona", ha sentenciat, mentre que ha recordat la importància dels nou punts que estaven en joc abans del final del mercat de fitxatges. "Per a mi són importants, no sé si també ho són per al club", ha continuat.
"Aquest projecte no ha començat per a algú", ha afegit el tècnic, que ha assegurat que la sensació és d'"impotència". Ni ha cridat al vestuari, ni ha donat instruccions durant el partit, ni ha fet ajustos tàctics. Perquè no es tractava d'això, segons ha considerat. "He vist un equip mort al camp i la nostra gent no s'ho mereix", ha conclòs.
El Girona va arrancar el curs caient a casa contra el Rayo Vallecano en un partit marcat per les errades individuals. A Vila-real, el primer gol també va venir per una errada individual, però l'equip no va respondre en cap moment. L'últim partit abans de la primera aturada de seleccions, a casa contra el Sevilla, hauria de significar la primera victòria de la temporada si no es vol entrar en situació de màxim perill.