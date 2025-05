Míchel revela el motiu de l'ingrés hospitalari: «Estic diagnosticat»

L'entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha explicat aquest dilluns que el motiu de l'ingrés hospitalari que li va impedir dirigir l'equip en el partit contra el Vila-reial ha estat una trombosi venosa profunda a la cama esquerra. Segons ha detallat, li van detectar l'afecció amb temps i li van fer diverses proves diagnòstiques per estudiar-ne l'origen. "Estic diagnosticat", ha celebrat, alhora que ha assegurat que tornarà a la normalitat i que ja podrà ser amb l'equip en la jornada intersetmanal.

Míchel ha aprofitat la roda de premsa prèvia al partit contra el Valladolid d'aquest dimarts per agrair tothom les mostres d'afecte que ha rebut aquests dies: "Estic enormement orgullós de la manera com la gent s'ha portat amb mi", ha compartit. També ha volgut reconèixer la tasca dels metges del club i de la clínica Bofill, que ara han de completar el diagnòstic amb estudis ambulatoris.

Una trombosi profunda es produeix quan un coàgul de sang, el que s'anomena un trombe, tapona una vena i impedeix o dificulta la circulació. Pot ser una afecció greu i fins i tot mortal si no s'actua a temps, ja que el trombe es pot desplaçar a altres venes i fins i tot arribar al cor o als pulmons i provocar una embòlia. A més, si impedeix que la sang arribi a una part del cos, pot provocar la mort cel·lular i, en casos extrems, la pèrdua de l'òrgan o l'extremitat en qüestió, tal com explica la Societat Espanyola de Radiologia Vascular i Intervencionista (SERVEI).

Una trombosi es pot formar per diversos motius, que poden ser genètics o conductuals. Els motius genètics més comuns són el dèficit de la proteïna S o una predisposició a fer més plaquetes de les necessàries. I, pel que fa a les causes externes, la manca de mobilitat perllongada n'afavoreix l'aparició, motiu pel qual se subministra heparina als malalts que estan immobilitzats o a les persones confinades, per exemple.