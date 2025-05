Entitats i veïns denuncien que la ciutat esportiva del Girona és il·legal

Unió de Pagesos, l'Associació de Naturalistes de Girona i Salvem Vilablareix Rural han denunciat que el projecte de la ciutat esportiva del Girona FC "és il·legal". L'advocat de les entitats, Eduard de Ribot, ha assegurat que s'ha presentat el projecte fragmentat, es farà en terrenys agrícoles d'especial protecció, i no se cedeix a l'administració el 10-15% del sostre edificable. "És un tracte singular, irregular i de favor", ha criticat.

També el responsable del sector lleter d'Unió de Pagesos, Marc Xifra, ha alertat que es perdran 17 hectàrees agrícoles: "Estan jugant amb el menjar de la gent". Per contra, l'Ajuntament de Vilablareix sosté que el projecte "compleix amb la legalitat" i des del Girona han refusat fer declaracions.

Segons el projecte que el Girona va presentar a l'Ajuntament de Vilablareix, la ciutat esportiva estarà situada als terrenys de La Massana. Tindrà una edificabilitat de 13.500 metres quadrats, entre vestidors, gimnàs, sales mèdiques, oficines, zones de treball tècnic, sala de comunicació, cuines, menjadors, sales de màquines, bugaderia i magatzems. A més, hi haurà vuit camps d'entrenament -un dels quals amb capacitat per a 500 espectadors-, espais verds, espais de joc, i àrees d'accés i aparcament.

Entitats i veïns lamenten que, en total, el projecte ocuparà 17 hectàrees que fins ara eren agrícoles, en "una de les millors planes agrícoles de Girona". "Tot l'entorn es veurà afectat: passaran més vehicles, més persones i de mica en mica s'anirà trinxant tot aquest territori", ha carregat el portaveu d'Unió de Pagesos.

Les queixes dels veïns

Una de les famílies que es veuran afectades serà la d'Assumpció Bagaria, que tenen la casa, els camps i una explotació lletera a tocar dels terrenys del Girona. Bagaria critica la diferència de tracte de l'administració envers el Girona FC i els veïns: "Els han fet un vestit a mida". "Nosaltres vam demanar uns permisos el 2019 i fins al 2023 no ens els van donar. Nosaltres vam trigar un any en exposició pública, però ells només un mes", ha criticat.

A més, tant els veïns com les entitats, reclamen a l'Ajuntament de Vilablareix que planifiqui el seu creixement. "Van fent modificacions puntuals per determinats projectes, quan el que haurien de decidir és com vol créixer", ha reclamat Bagaria. Les tres entitats demanen que es busqui una altra ubicació per aixecar la ciutat esportiva del Girona i avisen que seguiran els passos que calguin per aconseguir que s'aturi el projecte.

De fet, ja van recórrer els permisos per tirar endavant els dos camps d'entrenament que actualment té el club gironí a La Massana i ara també han presentat al·legacions a la modificació puntual de les normes subsidiàries. De Ribot, ha indicat que creuen que el projecte "és il·legal" perquè s'hauria d'haver aprovat sencer i no "fragmentat". "Una cosa són dos camps d'entrenament, i una altra una ciutat esportiva. No s'ha avaluat l'impacte real de tota la infraestructura", ha reblat.

De Ribot també ha afegit que si el Girona pot edificar en aquests terrenys, aleshores "l'Ajuntament de Vilablareix li hauria d'exigir els deures i les càrregues urbanístiques que a qualsevol promotor, com que cedeixi entre un 10-15% del sostre edificable i els espais verds, i que urbanitzi tot l'espai i el doti de serveis".

L'Ajuntament defensa la legalitat del projecte

Per contra, l'Ajuntament de Vilablareix manté que tot el tràmit i el projecte "compleixen amb la legalitat vigent". De fet, recorden que el ple municipal de març va aprovar la modificació de les normes subsidiàries del planejament per permetre la implantació dels camps d'entrenament i l'escola de futbol.

Segons el consistori, en el marc d'aquest tràmit, el Girona "ha presentat els estudis ambientals estratègics, d'afectacions agràries, d'avaluació de la mobilitat generada i la modificació del document urbanístic corresponent".