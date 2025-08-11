L'alcalde de Girona exigeix que els nous abonaments de Rodalies s'estenguin a tot Catalunya

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha reclamat al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica que s'estenguin els nous abonaments de Rodalies a totes les demarcacions catalanes. El batlle ha enviat una carta a la consellera, Sílvia Paneque, en què apunta que considera "un greuge evident" que els nous títols només siguin per a ciutadans que viuen a l'àmbit metropolità de Barcelona. Per tal d'incentivar l'ús del transport públic a tots els catalans per igual, Salellas demana que els títols siguin els mateixos en els serveis de Rodalies de Girona, Tarragona i Lleida.
Fa un mes que van entrar en funcionament els nous abonaments de Rodalies i que va acabar el títol gratuït per a viatgers recurrents. Amb els canvis de tarifes, l'alcalde de Girona apunta que a les persones que no viuen a l'àmbit metropolità de Barcelona els suposa una despesa molt més elevada agafar el tren. Per això, demana que revisin "amb urgència" la situació.
A la carta, Salellas recorda que els veïns de la zona de Barcelona poden pagar 20 euros al mes i fer servir tantes vegades com vulguin els trens de Rodalies, independentment de l'estació d'origen o de destinació. En canvi, a la resta de demarcacions s'ha tornat als abonaments de Regional que hi havia abans de la iniciativa gratuïta. Aquests títols tenen un cost diferent en funció dels quilòmetres que es facin.
Per tot plegat, l'alcalde considera que els gironins pateixen "una situació injusta". Salellas considera que cal impulsar el transport públic i "afavorir la sostenibilitat ambiental amb igualtat i en tot el territori", alhora que insisteix a la consellera de Territori que estudiï la manera per ampliar els abonaments als serveis ferroviaris de la resta de demarcacions, on també tenen Rodalies.
L'alcalde ha recordat que en l'últim plenari, del 28 de juliol, es va aprovar una moció en relació amb les millores ferroviàries a la ciutat. Entre altres punts, la moció demana "finalitzar la declaració de nucli de Rodalies a Girona, Tarragona i Lleida" i també "fer possible l'aplicació de les noves tarifes d'abonament". El text també incorporava la petició d'un pla d'actuació abans d'acabar l'any per millorar el servei de Rodalies de Catalunya en la connexió amb Girona i els municipis de l'àrea urbana.