A partir d'aquest 1 de juliol, el servei de Rodalies i els Regionals tornen a ser de pagament. La gratuïtat que va aprovar el govern espanyol el 2022 com una de les mesures estrella per contrarestar l'elevada inflació i els efectes de la guerra d'Ucraïna ha arribat a la seva fi i ja han entrat en vigor les noves tarifes. Així, els usuaris han de pagar 20 euros mensuals per viatjar per la xarxa de Barcelona, mentre que els preus de la resta de desplaçaments variaran segons les zones com es feia fins al 2022.

L'executiu espanyol ha anat prorrogant la gratuïtat fins ara, que ha decidit reincorporar el pagament amb la tarifa plana de 20 euros. En el cas dels Regionals, els usuaris han de fer front a uns preus més elevats determinats pel quilometratge, tot i que la bonificació inicialment anunciada del 40% es va ampliar fins al 60%. Aquí, amb la diferència de tarifes en estacions separades per pocs quilòmetres, és on s'acumulen les queixes més insistents.

I és que es dona el cas que, entre la darrera estació del nucli de Rodalies i la primera que ja en queda fora hi haurà diferències de preu de 20 euros, tot i que els municipis estiguin separats per pocs quilòmetres. És el cas, per exemple, de Sant Vicenç de Calders i Torredembarra cap al sud o Maçanet-Massanes i Caldes de Malavella cap al nord.

L'abonament de Rodalies només val a Barcelona

L'abonament de Rodalies és vàlid per a tots els nuclis de l'Estat, com Barcelona, però no per als nuclis de les altres tres capitals catalanes, que es regeixen pel sistema tarifari de Regionals determinat pel quilometratge entre origen i destinació. De fet, Renfe ha detallat amb comunicat que l'únic nucli de Rodalies a Catalunya és el de Barcelona i, a partir d'aquí, es desenvolupa un sistema tarifari per zones, tal com va subrogar la Generalitat en el primer acord de traspàs el 2009.

En aquest cas, els passatgers habituals tenen l'opció d'adquirir diferents tipus d'abonaments mensuals, segons l'edat:

20 euros per a la població general

per a la població general 10 euros per a joves nascuts entre el 1999 i el 2010 (és a dir, entre els 15 i els 26 anys)

nascuts entre el 1999 i el 2010 (és a dir, entre els 15 i els 26 anys) gratuït per als menors de 14 anys

Per a Girona, Lleida i Tarragona, els preus aplicables són els de Regionals i "en cap cas" els de Rodalies, pel qual el preu aplicable va en funció de la distància en quilòmetres i origen i destí del viatge.

Noves tarifes als trens Regionals

D'aquesta manera, a partir d'aquest 1 de juliol, els viatgers han d'adquirir un abonament en funció de la distància i que comptarà amb una bonificació del 60%, tot i que inicialment havia de ser del 40%. Permet fer viatges il·limitats en trens Regionals, Regional Exprés i Mitja Distància i és necessari aportar el DNI/NIE o passaport i un número de telèfon vàlid.

En aquest cas, els preus són: