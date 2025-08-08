08 de agost de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Cultura

Els micropobles de les comarques gironines per on passarà el Festival Itinera aquest agost

Una desena de concerts gratuïts arriben als racons amb més encant del Gironès, Empordà, Ripollès i la Selva

  • Concert de RumbaKandela a Selva de Mar aquest juliol -

ARA A PORTADA

Publicat el 08 d’agost de 2025 a les 19:06

El Festival Itinera arriba aquest mes d'agost a una desena de municipis gironins. La música jazz, blues o d'autor omplirà els racons d'aquests espais rurals amb caràcter propi. Les propostes del festival combinen talent local i una connexió amb el territori, acostant la música en directe a micropobles i dinamitzant la vida cultural més enllà dels grans centres urbans.

Així, l'Itinera desplegarà el seu recorregut musical aquest agost per diferents indrets del Gironès, l’Alt i Baix Empordà, el Ripollès i la Selva. L'objectiu? Consolidar el seu compromís amb la descentralització cultural i contribuir a la revitalització de pobles en risc de despoblament.

A través dels diferents concerts gratuïts que s'ofereixen, els pobles gironins transitaran per estils com el blues, el jazz, la cançó d’autor o les propostes més contemporànies i híbrides. Alguns dels artistes que protagonitzaran aquests moments tan especials seran Panot Horns, Tòfol Martínez & Joan Pau Cumellas, Sara Terraza, Vanessa Ayllón & Abel Litran, Covertons o The Rusties.

A més, els concerts tindran lloc en espais amb encant i valor patrimonial, com l’Església de Sant Martí Vell, el Parc de la Bassa de Ventalló o la plaça de l’Església de Tor.

Més enllà de la música, Itinera és una iniciativa que busca valorar la vida als micropobles catalans i fomenta la participació cultural des del territori. Amb aquest propòsit, el festival aconsegueix que cada actuació es converteixi en un punt de trobada entre veïns, artistes i visitants, en un ambient familiar, proper i carregat de significat. El festival aposta per una cultura arrelada, accessible i compartida.

  • Dissabte 2: Panot Horns | Sant Martí Vell (Gironès) | Església de Sant Martí Vell | 20 h
  • Dijous 7: Tòfol Martínez i Joan Pau Cumellas | Ventalló (Alt Empordà) | Parc de la Bassa | 22 h
  • Dissabte 9: Sara Terraza | Tor, La Tallada d'Empordà (Baix Empordà) | plaça de l’Església | 19 h
  • Diumenge 10: La Troupe | Gualta (Baix Empordà) | Espai per definir | 20 h
  • Dissabte 16: Vanessa Ayllón i Abel Litran | Sant Martí Vell (Gironès) | Església de Sant Martí Vell | 20 h
  • Dissabte 16: Olga Perxés i Mar Montaner | Vallfogona del Ripollès (Ripollès) | Espai i hora per definir
  • Divendres 22: Carlos Coronado | Ventalló (Alt Empordà) | parc de la Bassa | 22 h
  • Divendres 22: Covertons | Gualta (Baix Empordà) | Espai per definir | 20 h
  • Divendres 22: Athrodeel | Queralbs (Ripollès) | Església de Sant Jaume | Hora per definir
  • Divendres 29: The Rusties | Castellfollit de la Roca (La Selva) | Espai i hora per definir

Et pot interessar