Els micropobles de les comarques gironines per on passarà el Festival Itinera aquest agost

El Festival Itinera arriba aquest mes d'agost a una desena de municipis gironins. La música jazz, blues o d'autor omplirà els racons d'aquests espais rurals amb caràcter propi. Les propostes del festival combinen talent local i una connexió amb el territori, acostant la música en directe a micropobles i dinamitzant la vida cultural més enllà dels grans centres urbans.
Així, l'Itinera desplegarà el seu recorregut musical aquest agost per diferents indrets del Gironès, l’Alt i Baix Empordà, el Ripollès i la Selva. L'objectiu? Consolidar el seu compromís amb la descentralització cultural i contribuir a la revitalització de pobles en risc de despoblament.
A través dels diferents concerts gratuïts que s'ofereixen, els pobles gironins transitaran per estils com el blues, el jazz, la cançó d’autor o les propostes més contemporànies i híbrides. Alguns dels artistes que protagonitzaran aquests moments tan especials seran Panot Horns, Tòfol Martínez & Joan Pau Cumellas, Sara Terraza, Vanessa Ayllón & Abel Litran, Covertons o The Rusties.
A més, els concerts tindran lloc en espais amb encant i valor patrimonial, com l’Església de Sant Martí Vell, el Parc de la Bassa de Ventalló o la plaça de l’Església de Tor.
Més enllà de la música, Itinera és una iniciativa que busca valorar la vida als micropobles catalans i fomenta la participació cultural des del territori. Amb aquest propòsit, el festival aconsegueix que cada actuació es converteixi en un punt de trobada entre veïns, artistes i visitants, en un ambient familiar, proper i carregat de significat. El festival aposta per una cultura arrelada, accessible i compartida.
- Dissabte 2: Panot Horns | Sant Martí Vell (Gironès) | Església de Sant Martí Vell | 20 h
- Dijous 7: Tòfol Martínez i Joan Pau Cumellas | Ventalló (Alt Empordà) | Parc de la Bassa | 22 h
- Dissabte 9: Sara Terraza | Tor, La Tallada d'Empordà (Baix Empordà) | plaça de l’Església | 19 h
- Diumenge 10: La Troupe | Gualta (Baix Empordà) | Espai per definir | 20 h
- Dissabte 16: Vanessa Ayllón i Abel Litran | Sant Martí Vell (Gironès) | Església de Sant Martí Vell | 20 h
- Dissabte 16: Olga Perxés i Mar Montaner | Vallfogona del Ripollès (Ripollès) | Espai i hora per definir
- Divendres 22: Carlos Coronado | Ventalló (Alt Empordà) | parc de la Bassa | 22 h
- Divendres 22: Covertons | Gualta (Baix Empordà) | Espai per definir | 20 h
- Divendres 22: Athrodeel | Queralbs (Ripollès) | Església de Sant Jaume | Hora per definir
- Divendres 29: The Rusties | Castellfollit de la Roca (La Selva) | Espai i hora per definir