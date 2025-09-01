Les Fires de Girona estrenen marca pròpia aquest 2025

Les Fires de Sant Narcís de Girona estrenaran aquest 2025 una marca amb l'objectiu de "reforçar-ne la identitat" i projectar-la amb més força dins i fora de la ciutat. La nova imatge, ha comunicat l'Ajuntament, compta amb elements distintius propis de Girona i de la festa i vol ser la porta d’entrada a les diferents activitats programades durant aquestes dates tan assenyalades.
La creació d’aquesta marca vol diferenciar les Fires de Girona d’altres esdeveniments de la ciutat i situar-les com un referent cultural tant en l’àmbit local i nacional. A partir d’ara, han informat, la imatge gràfica de les Fires tindrà continuïtat i cohesió, amb una imatge pròpia, reconeixible i perdurable. Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament busca fer créixer el sentiment de pertinença local i augmentar la participació dels veïns en la celebració. "Volem transmetre que la festa major de Girona és pròxima i diversa, amb una programació d’activitats arreu de la ciutat i per a tots els públics", han expressat des del consistori.
La nova marca que inclou conceptes visuals, comunicatius i simbòlics com el got de barraques, l’àliga, la fira de mostres, els diables i les mosques, entre molts altres. “Les Fires marquen una època de l'any i una manera de viure la nostra ciutat. Dotar-les d'aquesta marca pròpia ens permetrà reforçar encara més aquest sentiment d'orgull cap a la nostra festa major”, ha destacat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas.
En aquesta línia, el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, ha valorat molt positivament la iniciativa, que vol consolidar les Fires com una peça clau de la vida cultural gironina. "Volem que aquesta nova imatge sigui molt més que un element gràfic: ha de ser una entrada a la festa major de la ciutat i a tot el que representa, una porta oberta a la cultura”, ha destacat Ayats.
Llançament a les xarxes
El llançament de la nova marca s’ha fet també a les xarxes socials i ja s’ha posat en marxa el compte propi per a les Fires a Instagram on, sota la nova marca, s’hi publicarà tota la informació relacionada amb la festivitat. En aquesta xarxa, s’hi podran trobar detalls específics de la programació com els concerts, les activitats infantils i de barri o l’agenda diària.
També s’hi anunciaran els dissenys guanyadors del concurs de gots, la data de presentació del llibre de Fires o l’anunci dels pregoners d’enguany. L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, alhora, ha anunciat que la setmana del 15 de setembre es farà públic el cartell de les Fires d’enguany que, com a novetat, no sorgirà d’un concurs, sinó que ha estat encarregat a un artista vinculat estretament a la ciutat.