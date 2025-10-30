Els millors plans per la Castanyada 2025 a les comarques gironines

Aquesta setmana, les comarques gironines s'omplen de castanyes i carabasses amb motiu de Tots Sants i Halloween. Tant si sou dels que preferiu la tradició amb foc i paperines, com si us apassiona participar en la nit més terrorífica de l'any, des de NacióGirona us hem preparat un recull de les activitats més destacades a la demarcació perquè no us quedeu a casa.
Castanyada popular a Girona
Al barri de Santa Eugènia, castanyada popular gratuïta. Aquest divendres a les 18 h, a la plaça d'aquest barri de la capital gironina, podeu anar amb amics o en família a tastar les millors castanyes de la temporada. L'acte és organitzat per la Mancomunitat de Santa Eugènia i Can Gibert.
Nit de truc o tracte a Girona
Si sou més de Halloween, també a Girona, tindreu l'oportunitat de passar una nit terrorífica. Als barris de Fontajau, Taialà i Domeny, a les 18.30 h podreu gaudir de la nit de truc o tracte. Hi podeu participar en dos àmbits: com a infant o com a casa decorada. Els caramels els donaran des de l'organització i, a més, els guanyadors rebran un obsequi. No us ho perdeu!
Concert amb la Cobla Orquestra Selvatana a Ripoll
Torna el Concert Especial de Tots Sants a Ripoll. Aquest divendres, a les 19 h, L'Agrupació Sardanista de Ripoll i la Cobla Orquestra Selvatana oferiran Sardanes al Teatre, un concert que combinarà interpretacions instrumentals i vocals. Finalment, A més, la jornada també inclourà una castanyada popular oberta a tothom i un reconeixement al fotògraf ripollès Miquel Parés i Fàbregas.
Castanyada Jove a Roses
Per als més joves, a Roses teniu una proposta de bona música i ambient. L'Espai Jove organitza una tarda plena d'energia amb sessió de DJ, castanyes i, sobretot, molta diversió. Podreu gaudir de la Castanyada Jove des de les 16 h fins a les 20 h de la tarda. A més, l'entrada és gratuïta.
Ruta de la por a Cassà de la Selva
Cassà de la Selva celebrarà tant la Castanyada com Halloween amb un seguit de propostes que faran gaudir tant petits com grans. D'una banda, a la plaça de la Coma, a les 20.30 h hi haurà la castanyada i, a les 21 h, es donarà el tret de sortida a la ruta de la por. Finalment, un cop acabada, hi haurà música a la mateixa plaça de la Coma amb DJ Robert de Palma. Les activitats les organitzen l'Ajuntament del municipi i Els Corks de Cassà
Castaween a Cornellà del Terri
A la zona del Pla de l'Estany, a Cornellà del Terri, celebren una nova edició del Castaween aquest dijous al vespre, amb un recorregut terrorífic pel municipi i castanyada. I, a Banyoles, diversos carrers del Barri Vell i de la Farga se sumen a la celebració amb una proposta organitzada pels joves.