Com fer panellets casolans per triomfar el dia de la castanyada

Castanyada, Tots Sants i panellets van de bracet. Qui més qui menys espera el final de l'octubre per fer una queixalada al panellet envoltat de pinyons -cada any més car!- o per tastar les novetats de la temporada, que enguany giren entorn el Baileys, el mojito o el te matxa.
Tot i que és cert que actualment se'n poden trobar en botigues i supermercats de tota mena, no tots tenen la mateixa textura i gust. Cal anar alerta, doncs, si es compren, per agafar-los dels bons, dels de qualitat. I si ets dels atrevits, dels que vol explorar i preparar els seus panellets casolans, a continuació et mostrem una recepta que farà que tota la família es llepi els dits.
Ingredients per fer panellets
El primer que cal fer és revisar que tinguem tots els ingredients necessaris per poder preparar els panellets. A continuació, les quantitats per aconseguir-ne entre 40 i 50 unitats.
- Un quilo d'ametlles.
- 450 grams de sucre molt.
- Un moniato mitjà.
- La pell d'una llimona ratllada.
Elaboració dels panellets casolans
El procés per preparar panellets no és molt difícil, però requereix paciència i temps perquè quedin bons. Us mostrem a continuació tots els passos, punt per punt, per elaborar-los.
- Escaldar i pelar les ametlles. En una olla amb aigua bullent cal posar-hi les ametlles durant un minut. Així s'estova la pell i, un cop escorregudes, només s'han de col·locar sobre un paper de cuina i fregar-les, la pell es desprèn fàcilment.
- Moldre les ametlles. Amb l'ajuda d'una batedora, i un cop s'hagin refredat, s'han de moldre les ametlles, però sense que quedi fi com una farina.
- Coure el moniato i, a trossos, incorporar-lo a l'ametlla molta. També s'hi ha d'afegir el sucre molt i la pell de llimona ratllada.
- Començar a fer el massapà amb les mans barrejant amablement tots els ingredients. S'ha de treballar bé perquè no s'enganxi al taulell i, un cop enllestida la massa, es tapa i es guarda fins a l'endemà.
- Passades les hores reglamentàries ja es poden fer els panellets: només s'ha d'agafar petites porcions de la massa i, sempre amb les mans, donar-los la forma desitjada.
Panellets de sabors
Si se'n volen fer de gustos diferents, cal separar el massapà en tantes parts com gustos es desitgin. Així, un cop separat, l'ingredient desitjat. Cal tenir en compte que els panellets de pinyons s'han de passar per ou perquè s'hi puguin enganxar. Algunes idees de sabors per als panellets.
- Pinyons.
- Avellana.
- Cafè.
- Maduixa.
- Coco.
Cocció dels panellets
Un cop preparats tots els panellets, només queda un únic pas per ja poder-los degustar. Cal posar-los al forn durant 4 o 5 minuts i a temperatura al voltant dels 180 graus. No s'han de coure: es dauren i agafen consistència gràcies a la temperatura. Cal revisar-los perquè cada forn funciona diferent.