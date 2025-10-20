Els Catarres i Buhos congreguen 20.000 persones al festival Vespreig Mediterrani a Palamós

L'aparcament de la platja Gran de Palamós va acollir dissabte a la nit 22.000 persones en el festival Vespreig Mediterrani. La iniciativa conjunta d'Els Catarres i Buhos, que van fer un concurs per celebrar un concert a la ciutat que aconseguís més vots en el marc de la cançó conjunta No és Miami, també va comptar amb les actuacions de Les Caipirinyes i la Nit de Canet, que van completar una tarda i nit de música multitudinària.
El maig passat, Els Catarres i Buhos van llençar un concurs a Instagram en què es comprometien a actuar en la població que aconseguís sumar més vots. D'entre les més votades en un primer moment, se’n van escollir una desena i, posteriorment, se’n van seleccionar sis, de les quals, finalment, van sortir tres finalistes, concretament: Sant Pere Pescador, Sant Joan de les Abadesses i Palamós, aconseguint que el nombre més elevat de vots fos per a Palamós.
Així, entre el passeig del Mar i l’estenedor de xarxes del port de la ciutat empordanesa, es va viure una jornada de música catalana amb una primera actuació de Les Caipirinyes a les 18:00 hores. A les 19:30 hores, va ser el torn pels Catarres i, a les 21:30 hores, els van succeir els Buhos. Finalment, la Nit de Canet va tancar la festa a partir de les 23:30 hores.
L'Ajuntament de Palamós ha col·laborat amb l'organització amb 35.000 euros destinats a la infraestructura, la logística i els serveis de seguretat i neteja. El consistori ha celebrat l'èxit de convocatòria i ha felicitat tots els actors implicats.