La festa de Sant Narcís és la més ben valorada de tot Catalunya, segons ha conclòs un estudi elaborat per l'empresa d'entreteniment Casino.org basat en més de 10.000 enquestes. Amb Sant Narcís a tocar, la festa major de Girona aconsegueix una puntuació de 95,3 sobre 100, la puntuació més alta de l'estudi tres punts per sobre de la segona al rànquing, la festa de Santa Tecla deTarragona.
L'informe s'ha elaborat a partir de 10.000 enquestes en què s'avaluen els principals atractius de les festes majors com l'assistència, la despesa prevista i la percepció dels focs artificials. A més, per complementar-lo, els impulsors han fet una anàlisi de sentiment a les xarxes socials per mesurar l'acceptació dels cartells i del pregó.
L'informe també inclou una anàlisi comparativa econòmica que calcula el pressupost individual que suposaria assistir als concerts gratuïts de les diverses festes majors de Catalunya si es paguessin d'una forma privada tradicional. Arran d'aquestes bases de l'estudi, Sant Narcís encapçala el rànquing com a la millor festa major de Catalunya.
La clau de l'èxit
L'èxit de la festa major de Girona s'explica a partir de dos factors claus: la gastronomia, assenyalada com al principal atractiu pel 58,3% dels enquestats, i l'hospitalitat local amb un 47%. D'altra banda, destaca la capacitat dels gironins d'acollir gent nova i convertint-los en els millors companys de festa de Catalunya.
Un altre punt clau que explica l'encapçalament del rànquing, és la participació, ja que un 61,5% dels gironins asseguren que assistiran a la festa major, el percentatge més alt de tota Catalunya. A més, l'estudi conclou que un 21,3% de persones de fora de la província gironina estan disposades a desplaçar-se per gaudir de la festa de Sant Narcís, fet que explica una gran capacitat d'atracció de la festa gironina més enllà de les zones properes de la ciutat.
La bona propaganda de les festes de Sant Narcís tindrà un gran impacte econòmic. Les dades indiquen que el pressupost individual dels assistents augmentarà 38,9 € per persona respecte a l'any passat, cosa que es traduirà en 443.000 € addicionals per a Girona comparant-ho amb les dades del 2024.
Sant Narcís, el bressol de la música en català
L'anàlisi musical de les festes majors d'arreu de Catalunya consoliden a la festa de Sant Narcís com la festa major amb més presència de música en català en tot el país. Segons dades de l'estudi, el 48,9% dels grups programats canten principalment amb la llengua local, superant així amb un ampli marge el castellà (22,1%), l'anglès (12,9%) i la música instrumental (8,5%).
Però una de les grans dades és la que quantifica el valor de la programació. L'estudi explica que assistir a tots els concerts gratuïts equivaldria a 651 € per persona en taquilla, amb un preu mitjà de 18 € per actuació. Això valora l'alt nivell de concerts gratuïts que programa la ciutat per a les seves festes majors i l'important que és gaudir de la música per a Girona.
El 29 d'octubre donarà tret de sortida a les Festes Majors de Sant Narcís 2025 a Girona. Segons l'estudi, les millors festes majors d'arreu de Catalunya amb una puntuació tres punts per sobre del segon i fins a vint-i-un punts més que les festes de La Mercè de Barcelona.