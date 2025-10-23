«Lladres de sobretaula»: la música valenciana s’uneix per exigir responsabilitats per la gestió de la dana

Les associacions Víctimes Dana Octubre 2024 i Víctimas Mortales Dana 29-O s'han unit amb veus destacades del panorama musical del País Valencià per publicar Lladres de sobretaula. La cançó, dedicada a la memòria de les víctimes i persones afectades, reclama “veritat, justícia i reparació” als governants per la gestió de la dana del 29 d’octubre del 2024.
La peça musical, escrita i composta pel cantant de Zoo, Toni Sánchez “Panxo”, ha comptat amb la col·laboració de Pablo de La Raíz, Malifeta, Abril, Los Chikos del Maiz i Tito Pontet. Gairebé un any després de la dana que va deixar 229 morts, les associacions i músics denuncien la “falta de responsabilitat política, l'abandó als afectats i la distància entre les institucions i la realitat dels pobles”.
La cançó carrega contra el govern de Mazón
La lletra, amb un missatge contundent, cataloga al govern encapçalat per Carlos Mazón “d’indignes governants”, i condemna la seva gestió del temporal: “us farem sentir vergonya, sou la taca en la memòria d'aquell octubre traïdor”. Amb una tornada que denuncia al govern de la Generalitat Valenciana, les associacions i els músics reforcen la seva idea de “donar força a les famílies afectades”: “I ara tots alcem la veu, per qui ja no pot alçar-la, podriu tot el que toqueu, no teniu cor ni paraula, sou lladres de sobretaula”.
Lladres de sobretaula, que estarà disponible a totes les plataformes a partir del divendres a mitjanit, és un tema d'ambició “solidària” per “salvaguardar la memòria” i “exigir justícia”. El missatge de la lletra es recolza amb un videoclip que combina escenes dels artistes amb imatges reals de la dana. La cruesa de les imatges mostra les conseqüències devastadores que la gestió governamental va tenir en els pobles afectats, la tasca dels voluntaris i la devastació a la ciutat. Els autors reivindiquen que el videoclip “dona veu al dolor, la impotència i la dignitat de les famílies afectades”.
Les associacions convoquen més manifestacions
Les associacions i els cantants aprofiten l'avinentesa de la publicació de la cançó per fer una crida a les manifestacions convocades en els pròxims dies a diferents punts del País Valencià. Ara, que farà un any del temporal, els valencians convoquen protestes contra la gestió governamental del temporal del PP. El dissabte 25 d’octubre, a les 18 de la tarda, hi ha convocades una concentració a la Plaça Sant Agustí de València i a les escales de l'Institut Jorge San Juan d’Alacant per exigir responsabilitats al govern.
També aquest 25 d’octubre, l’Associació Víctimes de la dana 29 d’octubre, una de les impulsores de la cançó, organitza un homenatge a les víctimes al Teatre Olympia de València. L’associació reivindica que l’acte se centrarà a honorar la memòria ciutadana, ja que no l’organitzat per cap institució ni té com a protagonista cap representant polític. L'assistència a l’acte haurà de ser amb reserva prèvia, ja l'aforament del recinte és limitat, i l’Associació Víctimes de la dana 29 d’octubre convida a acudir-hi a “tota la ciutadania”. “El protagonisme recaurà en les famílies, sense representació institucional”, afegeixen.