Troben el cadàver del que podria ser un dels tres desapareguts per la dana al País Valencià

Treballadors de neteja i manteniment del riu Túria han trobat el cadàver d’un home a l'altura del municipi de Manises que, a falta de les proves d’ADN, podria ser un dels tres desapareguts restants per la dana que va afectar el País Valencià el 29 d’octubre del 2024. Com ha confirmat el Tribunal Superior de Justicia del País Valencià, les restes del cos s’han trobat durant les tasques dels operaris de l'empresa Tasga. El cadàver ha estat trobat gairebé un any després de la crisi natural al País Valencià, amb 229 morts i danys materials i humans incalculables.
Les proves d'ADN han de confirmar la identitat del cos
El cos ha aparegut cobert de fang, fet que el manté en un estat de desintegració poc avançat i que ha impedit que hagués estat descobert abans, tot i les incursions policials i de l'armada que s'han fet a la zona per cercar víctimes del desastre natural. Per ordre judicial, el cadàver ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal (IML) de València, on se li practicarà una autopista i un seguit de proves genètiques per determinar la identitat del cos.
La Guàrdia Civil confia que, tal com sembla, es tracti d’una de les tres persones que continuen desaparegudes després dels greus incidents provocats per la Dana. Fonts de la investigació apunten que les restes del cos serien de Javi, un veí de 56 anys de la zona de Pedralba (València). L’home va desaparèixer juntament amb la seva filla, de la qual sí que se’n va poder localitzar el cadàver.
Queden dos desapareguts més
Els altres dos desapareguts són el Francisco i l’Elizabeth, a qui la Guàrdia Civil encara busca per diferents zones de València. L’Elizabeth, que circulava en cotxe juntament amb la seva mare quan va arribar la Dana, va desaparèixer al municipi de Xiva. El cos de la seva mare va ser trobat dies després a kilòmetres d’on les va sorprendre la Dana. Per la seva banda, a Francisco se li va perdre el rastre a Montserrat d’Alcalà, després de salvar als seus dos nets pujant-los al sostre del cotxe.
Tot i continuar desapareguts, el poder judicial valencià va declarar a totes tres persones com a difuntes oficialment el darrer mes de maig. Per tant, totes tres ja consten dins de les 229 víctimes mortals de la tragèdia tot i no haver-ne trobat els cossos.