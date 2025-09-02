«Joc de cartes» busca el millor restaurant de Platja d'Aro: els tres restaurants que competeixen

Arriba dimecres de Joc de Cartes Estiu. Tornarà el programa de Marc Ribas a liderar les audiències de la nit? Després dels resultats de les darreres setmanes, el més probable és que sí. Aquest cop, viatjaran fins a la Costa Brava per conèixer el millor restaurant de Platja d'Aro, un dels municipis que representen més bé tot el que té per oferir-nos aquesta zona.
En el capítol de la setmana passada, el quart de la temporada d'estiu, Joc de Cartes buscava la terrassa amb més encant del Maresme,. El guanyador de la disputa va ser l'Ambient, a Sant Vicenç de Montalt, que va competir contra el Bar Martínez de Mataró i el Cobalto, al Masnou.
Els restaurants que hi participen
En el cinquè capítol, Marc Ribas i els restauradors començaran visitant el Pura Brasa, ubicat a l'avinguda de s'Agaró, on els esperen Xavier Algar i Xavi González. Aquesta és una braseria immensa, que té la cuina oberta i des d'on es poden contemplar unes vistes espectaculars.
El segon restaurant a visitar es troba just davant de la platja, a La Tasketa del Mar. Allà, coneixerem Iván Fleta i Jaume Garcia, que ens obriran les portes al seu establiment, que ofereix tapes, arrossos i productes del mar.
L’última parada serà L’italianini, on Isabel Triola i Sara Triola -que són mare i filla- defensaran el menjar italià casolà, fet totalment amb productes d’elaboració pròpia per la parella de la Sara. Caldrà veure el nou episodi per descobrir qui s'endurà els 3.000 euros de premi.