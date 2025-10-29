Aquesta és la capital catalana de la castanya

Amb l'arribada de la castanyada i la tardor comença una època ideal per endinsar-se en els paratges naturals de Catalunya i explorar les tradicions dels pobles i ciutats del nostre país. Sens dubte, un dels llocs essencials per viure aquest període de l'any és el parc natural del Montseny, un espai per gaudir amb respecte i consideració pel patrimoni i la biodiversitat local.
És precisament al Montseny on hi ha el poble de Viladrau, conegut per l'aigua mineral i també per la gran producció de castanyes d'alta qualitat i recollides en entorns silvestres. De Viladrau han sortit innovacions com les castanyes al brandi, les castanyes en almívar o, fins i tot, el licor de castanya. Unes experimentacions que responen a la voluntat dels productors locals d'actualitzar el consum del fruit als nous costums de la ciutadania.
En aquest poble es pot visitar el mític castanyer de les 9 branques, un arbre molt antic i que s'ha convertit en un monument imprescindible a la vila. Per arribar-hi s'ha d'agafar un caminet entre rierols que permet als visitants descobrir elements naturals, culturals i paisatgístics. El recorregut passa per algunes de les fonts més emblemàtiques de Viladrau i s'endinsa en boscos frescos i especialment bonics els mesos de tardor. Alhora, la ruta permet descobrir alguns dels paisatges més espectaculars del vessant nord del Matagalls.
Per aquells qui es quedin amb ganes d'aprendre més, és bona idea perdre's entre els carrers de pedra del centre del poble i visitar l'Espai Montseny, que permet entendre les llegendes i històries del Montseny. Està dedicat a l'imaginari local de bruixes i bandolers, i compta amb tecnologia multimèdia que permet una experiència immersiva. Amb projeccions de gran format, els visitants tenen ocasió de descobrir les dones d'aigua i la trajectòria del bandoler Serrallonga, un dels herois catalans més reconeguts.
Una fira dedicada a la castanya
Aquest any Viladrau ha celebrat la trentena edició de la Fira de la Castanya, una festa consolidada en què el poble s'omple de fum, olor de castanyes i tradició. Per dos dies la preservació de la cultura del castanyer i les arrels locals són els protagonistes i s'expliquen a tots els visitants. Enguany l'alcaldessa del municipi, Margarida Feliu, ha afirmat que s'han superat totes les expectatives que han passat per la fira més de 20.000 persones.
La cita ha aplegat 87 parades, de les quals 37 són de productors i creadors del poble. Com a novetat, el poble ha ampliat l'espai dedicat a la trobada per poder "esponjar" les parades i que els visitants puguin recórrer-la amb més calma. No és estrany, doncs, que Viladrau sigui considerada per molts la capital de la tardor i de la castanyada.