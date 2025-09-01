Inundacions i més de mil veïns sense llum a Maçanet de la Selva

Els xàfecs d'aquest dilluns 1 de setembre a la matinada han descarregat amb força a la comarca de la Selva i han provocat talls a les carreteres GI-512 per caiguda d'arbres i circulació lenta la GI-553 a l'altura de Sant Feliu de Buixalleu, al Baix Montseny. A Maçanet de la Selva les afectacions han estat especialment importants, han deixat sense subministrament elèctric a 1179 abonats i han provat inundacions i desperfectes en diversos punts del municipi.
Els nuclis de població afectats pel tall elèctric són Residencial Parc i Mas Altaba, dues de les urbanitzacions del municipi. Segons ha explicat l'alcaldessa, Natàlia Figueras, a NacióGirona, els tècnics d'Endesa estan treballant per localitzar el punt on s'ha produït l'avaria. D'aquesta manera, esperen poder restablir el servei tan aviat com es pugui. "A primera hora ens han dit que a les 8 l'avaria estaria solucionada, però hem arribat a les 8 i continuàvem sense servei", ha declarat Figueras.
En aquesta línia, l'alcaldessa diu que el consistori està trucant cada mitja hora a la companyia per actualitzar la informació. "De moment no tenen cap previsió de quan es restablirà el subministrament elèctric i estem a l'espera", diu. Segons han avançat, es mobilitzaran grups electrògens per restablir el servei mentre la companyia treballa per resoldre la incidència.
Inundacions a la llar d'infants i el pavelló
D'altra banda, els serveis de neteja de l'Ajuntament es troben desplegats a tot el municipi per atendre els múltiples incidents que s'han registrat. El pavelló municipal d'esports i la llar d'infants municipal s'han inundat i ja s'està treballant per resoldre-ho. "La idea és que avui ho puguem deixar tot arreglat, però depenem d'algunes empreses que fan el manteniment dels edificis", diu Figueras.
És el cas del pavelló, on s'hauran de pintar les parets de nou i polir la pista polivalent. "S'haurà de retirar l'aigua, esperar que la pista s'assequi i després avisar els pintors", han detallat des del consistori. Alguns carrers i camins del poble han quedat afectats per la caiguda d'arbres i la brigada municipal els està retirant amb l'ajuda, també, de dos productors agrícoles del municipi.
Alhora, també han caigut murs en algunes cases i jardins. "Els serveis tècnics de l'Ajuntament ja s'hi han desplaçat per elaborar un informe i avaluar en quin estat es troben", explica Figueras.
124 quilòmetres d'urbanitzacions
Maçanet de la Selva té un total de 124 quilòmetres d'urbanitzacions, i és un dels pobles que en té més de Catalunya. L'alcaldessa, en un reportatge a NacióBaixMontseny, va advertir de la complicació que suposa fer-ne el manteniment, quan, en molts casos la problemàtica prové del mateix plantejament urbanístic. “Les urbanitzacions són monstres urbanístics en què és molt complicat mantenir tots els serveis al dia, no estan contemplades en el mapa conceptual de la Generalitat", va denunciar l'alcaldessa de Maçanet.
És un diagnòstic que comparteix el doctor en ciències ambientals i geògraf Martí Boada que va manifestar la seva preocupació pels problemes ambientals que se'n deriven. "L'error de les urbanitzacions ve del seu propi plantejament. Pel territori seria molt important prendre's aquest afer seriosament i actuar per raons de seguretat", va dir en declaracions a aquest diari.