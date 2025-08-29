Els xàfecs tornen a inundar un pas soterrat de Riells i Viabrea

Els municipis del Baix Montseny van advertir de l'alerta per pluges amb intensitat de Protecció Civil aquest dijous 28 d'agost a la tarda. Segons ha transmès l'observador de la Méteo Miquel Comas, a Sant Celoni els ruixats van descarregar amb força i van deixar 42mm d'aigua. La intensitat de la precipitació va fer que les rieres tornessin a baixar plenes i també van ocasionar alguns problemes de mobilitat a les carreteres de la comarca.
És el cas del pas soterrat per a vehicles a la carretera GI-552, a Riells i Viabrea, que transcorre per sota de la via del tren entre la urbanització Alba de Liste i el veïnat de Boscos de la Batllòria. El tram de carretera que passa per sota el pont, arran dels ruixats, va quedar inundat. Es tracta d'una situació que ja s'havia produït la setmana passada i que, en tots dos casos, va obligar a tallar el trànsit mentre se solucionava.
L'alcalde de Riells i Viabrea, Josep Maria Bagot, ha explicat a NacióBaixMontseny que no es va requerir la intervenció dels Bombers per restablir la circulació perquè no hi va quedar atrapat cap vehicle i que se'n va ocupar l'empresa encarregada del manteniment. Segons han avançat els tècnics de l'empresa, aquesta inundació repetida del pont seria a causa d'una avaria en una de les bombes que n'expulsen l'aigua. "Ens van dir que hi ha una bomba que no funciona i que el Departament de Territori ja n'està al cas", afirma Bagot.
No obstant això, l'Ajuntament de Riells i Viabrea, aquest divendres 29 d'agost, té previst enviar un nou escrit demanant-ne la reparació. "Sembla que el sistema no succiona correctament i caldria una intervenció com més aviat millor", han explicat des del consistori. A banda del pas de la carretera GI-552, Riells i Viabrea té dos ponts més d'aquestes característiques, un en el límit del poble amb Sant Feliu de Buixalleu, prop del Viver Ponç, i un altre a l'entrada de la urbanització Júnior Park, prop de la frontera amb Gualba. No obstant això, cap d'aquests dos ponts ha presentat cap problema de drenatge en els darrers episodis de pluja.
El pas soterrat de vehicles de la carretera GI-552 és un dels accessos més importants a les urbanitzacions de Riells i Viabrea i també una infraestructura que connecta Breda i els municipis circumdants amb la carretera C-35.