Dos accidents a Arbúcies i un motorista ferit de gravetat

Un motorista ha quedat ferit de gravetat en un accident de trànsit a Arbúcies aquest dimecres 27 d'agost al matí, així ho ha comunicat el cos de bombers de la localitat. Els fets es van produir a la carretera GI-550, que connecta Arbúcies i Sant Hilari Sacalm, a l'altura de l'empresa de reciclatge de metalls ACIN.
Segons han informat, l'avís a les autoritats es va donar a les 10:55 hores i l'accident es va produir amb la col·lisió d'un turisme i una motocicleta, que es va veure especialment afectada pel xoc. S'hi va desplaçar una dotació dels Bombers d'Arbúcies, els Mossos d'Esquadra i quatre ambulàncies. Tot seguit, la policia va tallar el trànsit durant prop de dues hores mentre el Servei d'Emergències Mèdiques auxiliava la persona ferida.
Finalment, s'hi va desplaçar un helicòpter medicalitzat que va traslladar l'home estat greu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Segons ha pogut saber NacióBaixMontseny, el motorista era un home veí de Sant Celoni. El cos de Bombers d'Arbúcies va ajudar amb les tasques de primers auxilis i va ajudar, després, a netejar la zona dels fets perquè es pogués reprendre la circulació de trànsit.
Un ferit lleu en un accident a l'Eix Transversal
El mateix matí de dimecres 27 d'agost, a les 11:53 hores, es va produir un altre accident al quilòmetre 204 de l'Eix Transversal. Segons han explicat els Bombers de la Generalitat, una furgoneta va bolcar després de topar amb un camió. Malgrat que el conductor de la furgoneta no va quedar atrapat, va resultar ferit lleu i els Serveis d'Emergències Mèdiques el van traslladar amb ambulància a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
NacióBaixMontseny que la persona ferida era una persona gran, de 82 anys. Els Bombers van ajudar a auxiliar la víctima i a les 12:40 hores es van retirar els vehicles accidentats de la via.