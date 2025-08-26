Una ONG d'Arbúcies impulsa un hospital maternoinfantil al Senegal

Una ONG d'Arbúcies impulsa un hospital maternoinfantil en una de les regions més empobrides del Senegal que donarà cobertura a 7.000 dones. S'aixecarà al poblat de Saré Maoundé, al sud del país, i l'objectiu és que estigui construït l'any que ve. La maternitat rural tindrà una sala de parts, llits d'hospitalització i consultes. "Volem pal·liar les elevades taxes de mortalitat maternoinfantil que registra la regió", diu Toni Ridorsa, de l'Associació de Cooperació pel Desenvolupament de Bantandicori. Per això, el projecte va més enllà de l'edifici i preveu monitoritzar els embarassos, fer seguiment dels nadons fins als 3 anys o que sanitaris catalans, via mòbil, donin suport a les llevadores i personal sanitari de la maternitat.
L'ONG Bantandicori fa dues dècades que fa projectes de cooperació al país africà. L'entitat, precisament, pren el nom del d'un poblat rural del Senegal. Aquí, l'any 2004 un grup d'amics va acompanyar-hi un nadiu que s'havia establert a Arbúcies, i que va viatjar-hi per veure la família. La situació de pobresa extrema amb què es van trobar va ser, precisament, allò que els va moure a crear l'ONG. L'entitat treballa a la zona de la Casamance (situada al sud del Senegal). Sobretot promou projectes de cooperació a la comunitat rural de Kàndia, que aplega fins a 75 poblats dispersos- entre els quals, Bantandicori- i que està situada a la província de Vélingara, regió de Kolda.
Des de fa disset anys, l'ONG d'Arbúcies també col·labora amb el Centre de Recuperació i Educació Nutricional (CREN) de Vélingara, que atén nens desnodrits. El regenta una comunitat de monges de la Congregació Saint Charles Borromeo i, com explica Ridorsa, aquest darrer any l'entitat n'ha reformat la cuina i també n'ha rehabilitat i ampliat els lavabos de l'escola maternal.
El primer hospital
Ara, l'associació Bantandicori encara el primer projecte per construir un centre sanitari a la regió de Kolda, una de les més empobrides del Senegal. Serà una maternitat al poblat de Saré Maoundé, que en complementarà una altra que ja hi ha -molt més allunyada- dins la comuna de Medina Cherif, de la qual forma part.
El projecte, malauradament, neix arran d'una desgràcia. Perquè a finals de l'any passat, durant un viatge a aquesta zona, un senegalès que els fa d'enllaç va perdre la seva dona i la seva filla amb tan sols tres dies de diferència arran d'un part complicat. "Sabíem que les taxes de mortalitat materna i infantil en aquesta regió hi són elevades, però aquest cas ens va tocar molt de prop", explica Ridorsa.
De fet, les xifres parlen per elles mateixes. Segons les últimes dades de l'Agència Nacional de l'Estadística i la Demografia (ANSD) del país africà, a la regió la mortalitat infantil se situa en 137 casos per cada 1.000 naixements; i la materna, en dotze.
Sala de parts i vuit llits
Des de l'associació Bantandicori es van posar en contacte amb les autoritats locals, i avui aquella idea d'un hospital maternoinfantil s'ha convertit en projecte i ja té data per començar les obres. A l'hora de definir-lo, hi ha ajudat també un metge, Carles Cuadrada, que és un dels socis i col·laborador de l'ONG.
La maternitat rural serà un edifici de planta quadrada amb un pati interior. Tindrà una àrea obstètrica amb una sala de parts i una altra de dilatació per a dues pacients i una cambra d'hospitalització amb vuit llits. Alhora també hi haurà consultoris per visitar tant les gestants com aquelles mares que ja hagin tingut una criatura.
"En aquestes àrees rurals del Senegal, quan les dones dels poblats es posen de part no tenen una maternitat a prop; a això s'hi afegeix que s'han de desplaçar amb mitjans molt rudimentaris, com ara un carro, i que poden trigar hores a fer un trajecte", explica Toni Ridorsa. "Moltes d'elles acaben tenint els fills al mig del camí, en condicions sanitàries que compliquen el part", hi afegeix.
Es calcula que la maternitat rural que impulsa Bantandicori permetrà donar cobertura a 6.825 dones d'entre 12 i 35 anys. És la meitat de la població que viu a Saré Maoundé i en poblats dispersos del voltant. "Al Senegal, hi ha moltes adolescents que són mares en edats molt primerenques", diu Ridorsa.
Buscar finançament
Construir l'hospital maternoinfantil costa uns 110.000 euros. De moment, Bantandicori ja ha rebut una ajuda de 15.500 euros de l'empresa HP, que aquest setembre els permetrà perforar un pou d'aigua al solar on es farà el centre sanitari i posar-hi plaques solars per poder bombar-la. A partir d'aquí, la intenció és començar a aixecar la maternitat just després, amb l'objectiu de posar-lo en servei a finals del 2026.
"Som optimistes, perquè estem presentant el projecte a diversos actors i institucions i està agradant; per això, pensem que si aquest 2025 no tenim tot el pressupost, segurament sí que n'haurem aconseguit més de la meitat o bé el 60%", concreta Toni Ridorsa, dient que això ja els permetrà encarar la construcció de la maternitat. Entre d'altres, per aconseguir el finançament, l'ONG d'Arbúcies està parlant amb una comunitat energètica d'Osona.
De Catalunya al Senegal
La construcció de la maternitat s'emmarca dins un projecte d'atenció maternoinfantil que va molt més enllà d'aixecar l'edifici. Perquè, a l'hora de pal·liar les taxes de mortalitat, l'ONG d'Arbúcies també vol monitoritzar els embarassos per detectar a temps les complicacions , fer seguiment als nadons fins als 3 anys de vida i oferir formació nutricional a les mares primerenques.
A més, el projecte també recull que personal d'infermeria i metges catalans, via mòbil o Whatsapp, donin suport a les llevadores i al personal sanitari del centre a l'hora de fer seguiment dels embarassos i detectar possibles riscos. "També volem fomentar que hi hagi infermeres d'aquí que vagin a fer-hi formació", explica Ridorsa. De moment, des de Bantandicori ja s'han fet contactes amb l'Hospital Universitari de Mataró.
Un cop entri en servei la maternitat rural, l'objectiu és que, a través d'aquest sistema, es puguin monitoritzar unes 200 dones embarassades durant mig any. I que, de retruc, el seguiment de les gestants permeti incrementar també el nombre de visites i els controls prenatals. Toni Ridorsa explica que, si aconsegueixen tancar el finançament i construir l'hospital de Saré Maoundé, la intenció de l'ONG Bantandicori no és quedar-se aquí. "Hi ha moltes zones del Senegal que necessiten maternitats rurals; per tant, l'objectiu també és que aquest projecte tingui continuïtat a altres llocs en pròxims anys", conclou.