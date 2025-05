Michel, entrenador del Girona, hospitalitzat per un problema de salut

Ensurt important a les files del Girona. L'entrenador Michel Sánchez ha estat hospitalitzat per un problema de salut, tal com ha detallat el club en un comunicat aquest divendres. El tècnic es troba en observació mèdica per precaució i evoluciona favorablement, si bé no han transcendit els detalls de l'hospitalització.

El club es limita a explicar que està rebent l'atenció adequada i que desitja la seva recuperació en els pròxims dies. Ara bé, el que deixa clar el Girona és que el tècnic madrileny no podrà dirigir l'equip des de la banqueta en el partit d'aquest dissabte a Montilivi contra el Vila-real. "Agraïm la comprensió i el respecte per la seva privacitat en aquests moments", conclou el comunicat.

🏥 COMUNICAT MÈDIC | L'entrenador del Girona FC, Michel Sánchez, ha estat hospitalitzat per un problema de salut. Es troba en observació mèdica per precaució i evoluciona favorablement.



Està rebent l’atenció adequada i esperem la seva recuperació en els pròxims dies.

El tècnic… pic.twitter.com/Gj1SulEvIJ — Girona FC (@GironaFC) May 9, 2025

Per la seva banda, Michel també s'ha pronunciat a través de xarxes socials. L'entrenador del Girona ha detallat que s'ha d'aturar uns dies, tal com li aconsellen els metges, als quals ha agraït el seu tracte i professionalitat. Michel també ha dit que es troba bé i que ja compta els dies per tornar a la banqueta. També ha agraït els missatges de suport rebuts i ha avançat que l'hospitalització encara s'allargarà uns dies.

En tot cas, el tècnic madrileny s'ha mostrat convençut que l'equip continuarà donant-ho tot en les quatre jornades transcendentals que resten de Lliga. Cal recordar que el Girona es troba en 15a posició a sis punts del descens després d'una temporada en què va començar jugant la Champions League, però que ha entrat en terreny perillós després de mesos de no aconseguir cap victòria.

