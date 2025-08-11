On estaran col·locats els quatre nous radars fixos de Girona?

El pròxim dimecres 13 d'agost entraran en funcionament quatre radars fixos nous a Girona. Segons l'Ajuntament, l'objectiu és millorar la seguretat viària, pacificar el trànsit, a més de reduir els accidents i la contaminació. Els quatre aparells s'han col·locat en espais que acostumen a ser punts de concentració d'accidents, que tenen escoles a prop, o bé són trams on s'han rebut queixes pel soroll o la velocitat del trànsit.
Concretament, es tracta del carrer Pedret (a l'altura del número 146), l'avinguda de Josep Tarradellas i Joan (davant de l'escola Maristes de Girona), al carrer del Riu Güell (prop del número 166) i a l'encreuament entre el carrer de Barcelona i el de la Creu. En els dos primers punts la velocitat màxima és de 30 km/h, mentre que en els altres dos és de 40 km/h.
L'Ajuntament de Girona ha informat que la finalitat dels nous radars és, per tot plegat, la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. Les instal·lacions d'aquests aparells van començar a principis de juliol.
El consistori ha afegit que l'elecció dels emplaçaments s'ha fet perquè són punts de concentració d’accidents, perquè estan a prop d'escoles, o bé perquè són trams on s'han rebut queixes pel soroll o per la velocitat del trànsit.
A més dels cinemòmetres, en cadascun d’aquests llocs s’hi ha ubicat també un radar pedagògic -dels que no multen, sinó que només mostren la velocitat a la qual se circula- per conscienciar i fomentar la seguretat.