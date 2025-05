Què és una trombosi venosa profunda, el problema de salut pel qual Míchel ha estat hospitalitzat

Míchel Sánchez no va poder dirigir el Girona en el partit d'aquest dissabte contra el Vila-reial perquè el van haver d'ingressar d'urgència per una trombosi venosa profunda. Així ho ha explicat el tècnic de Vallecas en una roda de premsa aquest dilluns en què ha detallat que ja ha estat diagnosticat i ha agraït les múltiples mostres d'afecte que ha rebut. Però, en què consisteix aquesta afectació de salut?

Una trombosi profunda es dona quan un coàgul de sang, el que s'anomena un trombe, tapona una vena i impedeix o dificulta la circulació. Afecta especialment la vena femoral (a la cuixa), la vena poplítia (darrere el genoll) i la vena ilíaca (a la pelvis), tot i que també pot succeir a les venes del coll, els braços i l'abdomen, tal com explica la Societat Espanyola de Radiologia Vascular i Intervencionista (SERVEI).

Pot ser una afecció greu i fins i tot mortal si no s'actua a temps, ja que el trombe es pot desplaçar a altres venes i fins i tot arribar al cor o als pulmons i provocar una embòlia. A més, si impedeix que la sang arribi a una part del cos, pot provocar la mort cel·lular i, en casos extrems, la pèrdua de l'òrgan o l'extremitat en qüestió. De fet, una de cada cent persones amb una trombosi moren i el temps juga un paper central en les perspectives de cura i recuperació.

Una trombosi es pot formar per diversos motius, que poden ser genètics o conductuals. Els motius genètics més comuns són el dèficit de la proteïna S o una predisposició a fer més plaquetes de les necessàries. I, pel que fa a les causes externes, la manca de mobilitat perllongada n'afavoreix l'aparició, motiu pel qual se subministra heparina als malalts que estan immobilitzats o a les persones confinades, per exemple.