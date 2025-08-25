La regidora d'Igualtat de Girona denúncia que no la deixen entrar en la piscina a Figueres

La regidora d'Igualtat i Justícia Social de l'Ajuntament de Girona, Amy Sabaly, ha denunciat a través d'una publicació a X que no l'han deixat entrar a la piscina municipal de Figueres, ni als seus fills menors de 16 anys, per no dur el document d'identificació.
"Ens han impedit l'entrada sense DNI, NIE, passaport fins i tot als menors de 12 a 16 anys", explica al post la regidora. Sabaly havia anat per passar una "tarda familiar" a la piscina municipal de Figueres, però no la van deixar entrar, ni tampoc a la seva família, perquè cap duia el document d'identificació.
Fonts del govern municipal de Figueres expliquen que demanar la identificació "és una norma" per lluitar contra l'incivisme a les instal·lacions municipals i que es demana a "tothom". Pel que fa al cas dels menors, des de l'Ajuntament de la localitat es detalla que "demanem el DNI per contrastar la identitat i l'edat dels menors, a efectes de saber quina tarifa cobrar".
La política conclou a la seva publicació d'X denunciant que aquesta és "una norma que converteix l'oci en un entrebanc" i que és una "llàstima que es posin barreres als drets dels infants".