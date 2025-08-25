25 de agost de 2025

10:30

ara mateix

Societat

La regidora d'Igualtat de Girona denúncia que no la deixen entrar en la piscina a Figueres

La norma no permet l'entrada a qui no presenti el DNI per lluitar contra l'incivisme a les instal·lacions, segons l'Ajuntament de Figueres

  • Imatge d'arxiu d'una piscina municipal al Baix Camp. -
  • Piscina municipal de Figueres -

Publicat el 25 d’agost de 2025 a les 10:27
Actualitzat el 25 d’agost de 2025 a les 10:28

La regidora d'Igualtat i Justícia Social de l'Ajuntament de Girona, Amy Sabaly, ha denunciat a través d'una publicació a X que no l'han deixat entrar a la piscina municipal de Figueres, ni als seus fills menors de 16 anys, per no dur el document d'identificació. 

"Ens han impedit l'entrada sense DNI, NIE, passaport fins i tot als menors de 12 a 16 anys", explica al post la regidora. Sabaly havia anat per passar una "tarda familiar" a la piscina municipal de Figueres, però no la van deixar entrar, ni tampoc a la seva família, perquè cap duia el document d'identificació.

 

Fonts del govern municipal de Figueres expliquen que demanar la identificació "és una norma" per lluitar contra l'incivisme a les instal·lacions municipals i que es demana a "tothom". Pel que fa al cas dels menors, des de l'Ajuntament de la localitat es detalla que "demanem el DNI per contrastar la identitat i l'edat dels menors, a efectes de saber quina tarifa cobrar".

La política conclou a la seva publicació d'X denunciant que aquesta és "una norma que converteix l'oci en un entrebanc" i que és una "llàstima que es posin barreres als drets dels infants".

