L'Ajuntament de Girona preveu reobrir la passera de la Font del Rei el 2027

La passera de la Font del Rei de Girona, que fa gairebé cinc anys que està tancada per problemes estructurals, es preveu reobrir el 2027. L'Ajuntament aprovarà divendres el projecte de reforma amb l'objectiu que les obres comencin l'any vinent. La renovació substituirà tota la plataforma per una de més ampla i més il·luminada. "Volem que sigui un espai que eviti els punts foscos i generi confiança", diu el tinent d'alcaldia de Transformació Urbana, Sergi Font. En paral·lel, el consistori també farà canvis al pont de la Font del Rei, que hi passa a prop, perquè les bicicletes i els patinets tinguin un carril exclusiu de pas.

La passera es va construir ara fa 50 anys de manera provisional mentre es projectava el pont de la Font del Rei. Connectava els barris del Carme-Vista Alegre amb l'Eixample, però està tancada des del desembre del 2020, després que un informe tècnic hi detectés patologies estructurals. Ara, l'Ajuntament vol reobrir-la el 2027, després d'executar-hi una reforma i reforçar els dos pilars que la sustenten. L'equip de govern aprovarà el projecte, que puja a 928.702,45 euros amb l'objectiu que les obres puguin començar el 2026, un cop passat el termini d'exposició pública i el procés de licitació.

Els treballs, que tenen una durada estimada de dotze mesos, permetran que l'amplada de l'actual passera passi dels 1,40 metres als 2,5 metres i que se substitueixi el paviment de formigó per un altre de plàstic reciclat. El material imitarà la fusta i la barana, que es renovarà completament, serà de barrots i tindrà un metre d'altura.

El tinent d'alcaldia de Transformació Urbana, Sergi Font, ha subratllat que la reforma també permetrà il·luminar la passera amb diferents punts de llum a la mateixa barana, a més d'uns petits fanals al llarg del recorregut. Font també ha posat en relleu que, de retruc, es garantirà "el 100% d'accessibilitat" per als vianants, tant a la part que dona al carrer del Carme com a la del carrer de la Creu.

"Essencial per a la connectivitat"

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha recordat que la reobertura de la passera, que serà exclusiva per a vianants, és "una petició que fa temps que ens van fer arribar les associacions de veïns". "No té sentit i tampoc és voluntat de l'Ajuntament mantenir-la tancada, perquè és essencial per a la connectivitat entre els barris", ha afirmat l'alcalde. El regidor d'Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí, ha admès que la reobertura de la passera s'està allargant en el temps, però també ha dit que per encarar el projecte de reforma s'han hagut de demanar estudis hidràulics i geotècnics previs.

Per a bicicletes i patinets

En paral·lel a la reforma de la passera, l'Ajuntament de Girona també farà canvis al pont de la Font del Rei, que hi passa a tocar. En aquest cas, per permetre que les bicicletes i els patinets tinguin un carril exclusiu. El tinent d'alcaldia Sergi Font ha explicat que s'estan estudiant diferents opcions i que, un cop s'hagi decidit la solució, "es donarà a conèixer". Entre les opcions, hi ha reduir un carril de la calçada per a vehicles des del carrer del Carme fins a la plaça dels Països Catalans i destinar-lo a bicicletes i patinets.

L'alcalde, Lluc Salellas, ha explicat que tot i que el pont de la Font del Rei i la passera estiguin pocs metres separats, té sentit recuperar la passarel·la. "Ara mateix al pont hi ha un conflicte evident, perquè és molt difícil fer-hi cabre al mateix temps i amb seguretat els cotxes, les bicicletes, els patinets i els vianants; per tant, l'antiga passera ens permet fer-ho amb més garanties per a totes les parts, i això és important", ha explicat Salellas.

Consolidar les infraestructures

En últim lloc, Salellas també ha parlat sobre el nou pont que es projecta al carrer del Carme, i que l'ha de connectar amb Emili Grahit i el barri de Montilivi. Aquí, l'alcalde ha dit que l'equip de govern prioritza "garantir" que allò que ja existeix estigui "en bon estat". I aquí, s'ha referit no tan sols a la passera de la Font del Rei sinó també a les del Güell, al pont de l'Areny o a la pacificació de plaça Catalunya, "que no deixa de ser un pont en un altre format".

"Per tant, crec que primer l'Ajuntament ha de consolidar tot això, i és el que hem traslladat als veïns; i que un cop ho hàgim fet, podrem estudiar futurs ponts a la nostra ciutat", ha dit. "Perquè el primer és tenir ben conservat allò que ja tens, i després, pots imaginar projectes nous", ha conclòs Lluc Salellas.