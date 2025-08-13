Una cinquantena de pagesos es mobilitzen a Girona per reclamar que puguin caçar tot l'any si pateixen danys

Una cinquantena de pagesos s'han manifestat davant de la seu de la Generalitat a Girona per reclamar que puguin caçar tot l'any si pateixen danys als seus camps. La mobilització, convocada des del sindicat Unió de Pagesos (UP), ha bloquejat el carrer amb una quinzena de tractors i s'han descarregat dos contenidors (dels que s'utilitzen per a animals morts). La coordinadora nacional d'UP, Raquel Serrat, ha assegurat que les sobrepoblacions de fauna com els senglars "són un problema a tot el país" i ha reclamat que s'acceleri la redacció de plans de control perquè puguin "defensar" els seus camps.
'El senglar és un lladre que roba cada nit', 'Insostenible' o 'Senglars, aquí o al bosc, però no als camps de conreu', són algunes de les pancartes que portaven els pagesos aquest dimecres al matí a Girona. Els manifestants han descarregat dos contenidors, com els que s'utilitzen per gestionar els animals morts, i els han col·locat davant de la porta de la seu de la Generalitat, com a símbol de protesta.
Tot seguit, han llegit un manifest per reclamar que s'acceleri la redacció de plans de control per poder caçar fauna salvatge tot l'any si es pateixen danys.
La coordinadora nacional d'UP, Raquel Serrat, ha recordat que, abans, la llei no permetia que ni l'administració ni els pagesos poguessin fer batudes sense el permís dels caçadors. No obstant això, a instàncies del sindicat, el Parlament va aprovar un decret llei que permet fer batudes als indrets on es redactin plans de control i es demostri que pateixen danys, problemes sanitaris o accidents de trànsit causats per la fauna salvatge. "I estem veient que això no passa", ha lamentat.
Per exemplificar-ho, Serra ha parlat del pla de control del massís de Rocacorba. Segons ha detallat, Agricultura va atorgar uns permisos per caçar senglars, però els va retirar al cap d'unes setmanes "per les pressions dels caçadors".
"Hi ha caçadors que són conscients de la problemàtica i fan molt bé la seva feina, però n'hi ha d'altres que només fan que passar per sobre els seus interessos de lleure i interessos econòmics. I quan el Departament cedeix a aquestes pressions, ens trobem que qui pateix els danys som nosaltres", ha reblat la sindicalista.
"Valentia política" per solucionar-ho
Per a Serrat, la caça és "l'eina més eficaç" que tenen els pagesos i la societat per regular les sobrepoblacions de fauna. I és que a banda de fer malbé els conreus, també s'han trobat que hi ha animals salvatges, com senglars i cérvols, que han contagiat els seus ramats amb tuberculosi. Per tot plegat reclamen que s'acceleri la redacció de plans de control a les zones on els perjudicis són generals.
La coordinadora del sindicat assegura que els danys causats per la fauna salvatge "a tot Catalunya", com també a escala estatal i europea. "Les sobrepoblacions de fauna s'han descontrolat moltíssim en els últims anys, ha d'haver-hi valentia política per afrontar-ho", ha subratllat.