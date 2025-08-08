Detinguts tres joves per tenir 780 plantes de marihuana a Lloret de Mar

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres joves de 19, 20 i 21 anys a Lloret de Mar, a la Selva, per tenir un cultiu de marihuana a dins de casa amb 780 plantes. Els arrestats són dos nois i una noia que, a més, tenien la llum punxada en una doble escomesa.
La investigació va començar arran que els Mossos van comprovar que a la casa dels sospitosos se sentien sorolls de motor i d'aparells d'aire condicionat, a més de notar una forta olor de marihuana. Aquest dijous 7 d'agost els agents van fer una entrada i registre a l'habitatge i van trobar dues habitacions plenes de marihuana. En una hi van comptabilitzar 325 plantes en creixement, mentre que a l'altra en van requisar 455.
La requisa de cabdells que han fet els Mossos
A dins de la casa, a més, els agents van trobar més de sis quilos de droga a punt per vendre. En concret, els Mossos van requisar 3,4 quilos de cabdells i 2,7 quilos més de marihuana trinxada preparada per ser comercialitzada.
A banda, també es va intervenir la infraestructura habitual per fer créixer la droga. En total, la policia es va emportar sis transformadors, sis làmpades, 25 plafons led, una centrifugadora, tres deshumidificadors, 26 ventiladors, quatre aparells d'aire condicionat i deu extractors d'aire.
Un sistema que s'alimentava a través d'una doble escomesa i, per això, també s'investiga els tres arrestats per un delicte de defraudació de fluid elèctric, a més d'un altre contra la salut pública. Els detinguts, que no tenien antecedents, han passat aquest divendres a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Blanes.