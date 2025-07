Detenen dos multireincidents a la Bisbal d'Empordà que junts sumen una trentena d'antecedents

La Policia Local de la Bisbal d'Empordà (Baix Empordà) va detenir aquest divendres a la nit un home i una dona per robatori amb violència i agredir la policia. Les dues detencions, però, es van fer en moments diferents. Pel que fa a l'home, els agents el van arrestar per robar a un repartidor i arrencar-li la cadena d'or. A la dona la van arrestar dos cops en una mateixa nit quan intentava cometre un furt. En els dos intents d'enxampar-la, la sospitosa es va encarar i va agredir la Policia. L'home suma 22 antecedents policials, i la dona, vuit.

Els agents de la Bisbal d'Empordà van rebre el divendres al migdia un avís que hi havia una baralla entre diversos individus al carrer per robatori amb violència. Quan va arribar al lloc dels fets, van localitzar un repartidor que havia sigut víctima de robatori. Segons el que va explicar, ell estava fent un lliurament quan tres individus van aprofitar que la furgoneta estava oberta per sostreure-li el mòbil. Quan s'hi va enfrontar, dos dels presumptes lladres van fugir corrents, però el tercer va iniciar una discussió amb la víctima. El lladre va empentar el repartidor, el va fer caure a terra i li va arrencar una cadena d'or que portava penjada al coll.

Els efectius de la Policia Local van perseguir el presumpte autor i finalment el van enxampar. És un home de 28 anys que té 22 antecedents policials.

Doble detenció en una mateixa nit

El mateix divendres, a les onze de la nit, els agents van rebre un altre avís que una dona estava intentant cometre un furt en un establiment del passeig Marimon Asprer. La policia va evitar el furt, però quan la van identificar, la sospitosa es va mostrar "desafiant, agressiva i violenta". Fins i tot, va agredir els agents en diverses ocasions.

En deixar-la en llibertat, la van tornar a trobar prop d'un vehicle que estava calcinat. La sospitosa va tornar a encarar-se amb la policia, i va ventar una puntada de peu a un dels agents. La dona, de 50 anys i amb vuit antecedents policials, va tornar a ser detinguda.

Arran dels fets, el regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, Xavier Dilmé, ha volgut recalcar un missatge a la població: "qui comet un delicte ho ha de pagar". Així mateix, Dilmé carrega contra el poder judicial. "Haver de detenir dues vegades en 24 hores a la mateixa persona pels mateixos fets diu molt poc en favor de la feina que es fa als jutjats per part de jutges i fiscals", lamenta.